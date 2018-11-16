Tarihi köprüde yıkılma riski (2)

KAPANAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Trabzon'da, çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm çalışması yürütülen Roma dönemine ait Tabakhane Köprüsü'nün çıkışında, su borusunun patlaması sonucu çökme meydana gelen ve tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatılan yol, 2 gün süren onarım çalışmalarının ardından bugün yeniden ulaşıma açıldı. Çökme yaşanan yol çevresinde belediye görevlileri güvenlik önlemlerini artırdı, sürücüler için de uyarıcı levhalar yerleştirildi. Köprü çevresinde ve yolda güçlendirme çalışması yapılacağı belirtildi.

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