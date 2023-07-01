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  4. Tarihi köprüler koruma altında: Sayıları tek tek tek açıklandı! Bakım ve onarımları yapılıyor

Tarihi köprüler koruma altında: Sayıları tek tek tek açıklandı! Bakım ve onarımları yapılıyor

01.07.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ecdat yadigârı tarihi köprülerimizin bakım ve onarımlarını yaparak, yeniliyor. Koruma bilincinin gelişimine katkıda bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Ata yadigârı tarihi köprülerimizin restorasyonunu yaparak, aslına uygun olarak korunmasını sağlıyor.

Tarihi köprüler koruma altında: Sayıları tek tek tek açıklandı! Bakım ve onarımları yapılıyor

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer alan ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün üstlendiği Türkiye genelindeki 2 bin 474, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek’te olmak üzere 316 Osmanlı dönemine ait tescil edilmiş tarihi köprünün bakım, onarım ve aslına uygun şekilde restorasyonu başarıyla sürüyor.

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Tarihi Köprüler Şubesi Müdürlüğü bünyesinde toplam 439 adet tarihi köprünün restorasyon uygulama çalışmaları tamamlandı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 82 adet tarihi köprüde ise yenileme çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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