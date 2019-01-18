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Tarihi köprülerin ayaklarında temizlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:33 | Son Güncelleme

Meriç Köprüsü'nün ayaklarına takılan ağaç dalları ve kütükler AFAD ekiplerince temizlenmeye başlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi taş köprülerin ayaklarına takılan kütük ve ağaç parçaları, AFAD ekiplerince temizleniyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatı üzerine Meriç ve Tunca köprülerinin ayaklarına takılan ve burada biriken ağaç dalları ve kütüklerin temizlenmesi için AFAD ekipleri botla nehre indi.

Burada köprü gözlerine bırakılan AFAD çalışanları kimi zaman ayaklara takılan dalları temizleyerek, kimi zaman da elektrikli testere kullanarak çalışmayı yürüttü.

Ayaklara baskı yapan ve suyun akış yönünü değiştiren birikmiş ağaç dalları ve kütüklerin temizlik çalışması gün boyu sürecek.

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Edirne

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