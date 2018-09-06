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Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 11:24 | Son Güncelleme

VAN'ın Muradiye ilçesindeki 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine kaplanan ve büyük tepkiye neden olan beton asfalt, dün akşam saatlerinde başlatılan çalışmalarla söküldü.

Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldü

MURADİYE (Van), (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesindeki 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine kaplanan ve büyük tepkiye neden olan beton asfalt, dün akşam saatlerinde başlatılan çalışmalarla söküldü.
İlçe merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Bend-i Mahi Çayı üzerine yaklaşık 200 yıl önce inşa edilen ve halen çevredeki birçok köye ulaşımın sağlandığı tarihi köprü üzerine dökülen asfalt, tepkilerin ardından müteahhit firmanın işçilerince söküldü. Dün akşam saatlerinde başlatılan söküm çalışmaları kısa sürede tamamlandı. İş makineleriyle kesilen asfalt, işçiler tarafından küreklerle kazındı.
Konuyla ilgili dün açıklama yapan ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü mimar Şahabettin Öztürk, köprünün, Van'ın önemli tarihi mirasları arasında yer aldığını belirtmişti. Tarihi yapıların önemine değinen Öztürk, yapılanın, yasal anlamda suç olduğunu kaydederek, "Tarihi yapıların mimari dokusuna uygun ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nun yapısına uygun uygulama yapılması gerekir. Asfalttan görsel olarak kaçınmak gerekir. Orijinalde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu tarihi yapılar, önemli yapılardır. Kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Gelecek kuşaklara bırakılması çok önemlidir" demişti.
Şahabettin Öztürk, zarar görmemesi için tarihi köprünün giriş- çıkışlarına, yüksek tonajlı araçların geçişinin önlenmesi için tabela konulması gerektiğini de dile getirmişti.

FOTOĞRAFLI

Tarihi köprüye dökülen asfalt söküldüTarihi köprüye dökülen asfalt söküldüTarihi köprüye dökülen asfalt söküldüTarihi köprüye dökülen asfalt söküldü

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