Tarihi köprüye yaprak serip, sonbaharı yaşadılar

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta Gönüllü Turizm Elçileri, parklardan topladıkları dökülmüş yaprakları 769 yıllık Selçuklu eseri Hıdırlık Köprüsü üzerine sererek sonbaharın güzelliğini yansıtmaya çalıştı.

Kent merkezinde kendilerini Gönüllü Turizm Elçileri olarak isimlendiren bir grup, sonbaharın güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Grup üyeleri, parklardan topladıkları yaprakları, Yeşilırmak üzerine 1250 yılında Selçuklu döneminde kesme taştan inşa edilen 5 kemerli Hıdırlık Köprüsü'ne serdi. Tarihi köprü üzerine serilen yapraklar güzel bir oluşturdu. Köprüden geçenler bolca fotoğraf çektirdi.

Grup adına açıklamada bulunan Fatma Esin Tuna, "Kasım ayı başladı. Kasım ayı, bizim için yaprak şöleni gibi geçiyor. Yapraklar yoğun olarak dökülecek ve sonrasında kış gelecek. Ve biz sonbaharı doya doya yaşamadan kışa geçmek istemiyoruz. Tarihi köprümüzü yapraklar ile donattık. Tarihi köprünün üzerine yürümek çok hoş. Ayrıca burada sonbaharın güzelliklerine de dikkat çekmek istiyoruz. Herkes son baharı doya doya yaşasın. Gerçekten en güzel mevsim sonbahar" dedi.

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