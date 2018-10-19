Tarihi köprüyü kirleten yazılar silindi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de tarihi Meriç Köprüsü'nün seyir köşkü ve bekleme alanındaki boyayla yazılıp kirletilen bölgeler temizlendi. Edirne'de Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdülmecit tarafından yaptırılan, 1847 yılında hizmete açılan tarihi Meriç Köprüsü'ne, son günlerde henüz kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla semboller çizilerek zarar verildi. Görenlerin tepkisine neden olan ve 'tarihe saldırı' olarak değerlendirilen görüntü, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı ekipleri tarafından temizlendi. Bir süre trafiğe tek kapalı tutulan tarihi köprü, yazıların silinmesinin ardından trafiğe açıldı. Ekipler yazılan yazıların ardından temizlik çalışmasında köprünün mermerlerine zarar vermemek için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtirken, seyir köşkünde bazı yazıların mermere zarar verdiği için silinemediği görüldü. Padişahların güneşin batışını izlediği tarihi Meriç Köprüsü, günümüzde yerli yabancı turistin güneşin batışını izleyip fotoğraf çektikleri yerlerden biri olma özelliğini taşıyor.
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