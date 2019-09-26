Tarihi köşk, restore edilerek gök gözlem evine dönüştürülecek

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Anadolu Selçuklu Sultanı 2'nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırılan Hıdırellez Köşk’ünde restorasyon çalışmaları başladı. Tarihi köşk, restorasyon çalışmasının ardından 'Gök Gözlem Evi' olarak kullanılacak.

Hıdırellez Tepesinde bulunan Hıdırellez Köşkü'nün duvarları kimliği belirsiz kişilerce çeşitli şekiller çizilip, yazılar yazılarak tahrip edildi. Uzun zaman atıl vaziyette bulunan ve sprey boya ile tahrip edilen tarihi köşk, Kocasinan Belediyesi tarafından restore ediliyor. Aslına uygun restore edilecek köşk, daha sonra 'Gök Gözlem Evi' olarak hizmete sunulacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çolakbayrakdar, "Yapımı 1241-1242'li yıllara ait olan Hızır İlyas Köşkü diye bilinen tarihi mekanı, restore ederek günümüze kazandıracak ve bizden sonraki kuşaklara da kültür mirası olarak bırakmış olacağız. Tarihi yapıyla ilgili çalışmamız da geçmişimizi geleceğe taşıma adına yapmış olduğumuz önemli çalışmalardan bir tanesidir. Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıda geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirilmesine katkı sağlayacağız. Aynı zamanda astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz" dedi.

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