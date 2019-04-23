Tarihi köy enstitüsündeki okulda her öğrenciye bir tavuk

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde bir dönem köy enstitüsü olarak da hizmet veren, 300 öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu ve Çok Programlı Lisesi'nde, tavuk çiftliği kuruldu. Öğrencilerin beslediği 300 tavuktan elde edilen yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda kullanılırken, bir kısmı da okul aile birliği tarafından satılarak gelir sağlanıyor.

İlçede bir dönem köy enstitüsü olarak da kullanılan şimdiki Pazarören Anadolu ve Çok Programlı Lisesi yanında, tavuk çiftliği kuruldu. 300 öğrencinin eğitim gördüğü pansiyonlu okulun çiftliğinde her öğrenciye bir tavuk düşüyor. Öğrencilerin, pansiyondaki yemek artıklarıyla beslediği tavuklardan günlük yaklaşık 200 yumurta elde ediliyor. Yumurtaların bir kısmı okulun pansiyonunda kullanılırken, bir kısmı da okul aile birliği tarafından satılarak gelir elde ediliyor.

'YUMURTALARIMIZI PANSİYONDA DEĞERLENDİRİYORUZ'

Okul Müdürü Hayrettin Acet, 110 dönüm arazi üzerine kurulu okul kampüsü bünyesinde kurdukları çiftlikteki tavuklarla öğrencilerin ilgilenip beslediğini söyledi. Acet, pansiyondaki yemek artıklarını tavuklara vererek değerlendirdiklerini söyleyerek, "Amaçlarımızdan birisi, yemek artıklarımızı bu şekilde geri dönüşüme kazandırmaktı. Bir diğeri ise 110 dönümlük bir okul arazimiz var. Özellikle kene gibi haşereler, öğrencilerimize zarar veriyordu. Ayrıca yumurtalarımızı pansiyonda değerlendiriyoruz. İhtiyaç fazlasını da okul aile birliği bünyesinde vatandaşlarımıza satıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize de bu gelirden dağıtıyoruz" dedi.

Acet, çiftlikteki kapasiteyi artırmayı düşündüklerini de belirtti. Öğrenciler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.