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Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

İstanbul’da etkili olan sağanak yağıştan dolayı sular altında kalan tarihi Küçük Ayasofya Camii ve Tarihi Ahi Çelebi Camii geçici olarak ibadete kapatıldı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağıştan dolayı sular altında kalan tarihi Küçük Ayasofya Camii ve Tarihi Ahi Çelebi Camii geçici olarak ibadete kapatıldı. Ekipler Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat çalışmasına başladı.
İstanbul’da Cumartesi günü etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri ve cami sular altında kaldı. Bin 500 yıllık tarihe sahip Küçük Ayasofya Camii ve Tarihi Ahi Çelebi Camiside yağıştan etkilenen yerler arasındaydı. Su basan camiler geçici süreliğine ibadete kapatıldı.
Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde su tahliyesinin ardından temizlik ve tadilat çalışmaları başladı. Caminin halıları ve rafları bahçeye çıkarıldı. Ekipler cami içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara hız kazandırdı.
Küçük Ayasofya Camisinde gerçekleşen su baskınını anlatan Hoca Ahmet Yesevi Vakfı üyesi Murtaza Yavuz, “Her yerden su geliyordu. Bir anda su bastı. 15 dakika içerisinde her yer doldu. İçeride göğüs hizasına kadar su vardı. İçeriye girdik. 1 aileyi çıkardık. 3 tane çocuk çıkardık. Sırtımıza aldık. 2 tane yaşlı bayan çıkardık. Aşağı yukarı 10-12 kişi çıkardık. Caminin halılarından raflarına kadar her şey hasarlı. Çalışmaları Büyükşehir Belediyesi yapıyor” diye konuştu.

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı

Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde temizlik ve tadilat başladı
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