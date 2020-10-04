Kütahya'daki tarihi Küçük Hamam’ın çatısındaki kurşunları çaldılar

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

1400’lü yılların başında Hisar Bey’in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam’da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

KÜÇÜK HAMAM'IN ÖNEMİ

"Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nin başında, Küçük Çarşı’da, Karagöz Paşa Camisi’nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş, 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılmış, sonra yeniden hamam haline getirilmiştir. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor."



