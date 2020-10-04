HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kütahya'daki tarihi Küçük Hamam’ın çatısındaki kurşunları çaldılar

Kütahya'daki tarihi Küçük Hamam’ın çatısındaki kurşunları çaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

Kütahya’da 6 asırlık Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşunların bir bölümü çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'daki tarihi Küçük Hamam’ın çatısındaki kurşunları çaldılar

Kütahya Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu üzerinde bulunan 620 yıllık tarihi Küçük Hamam’ın çatısında bulunan kurşun kaplamalar çalındı. Olay, Küçük Hamam Restoran işletmecisinin polise yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

1400’lü yılların başında Hisar Bey’in oğlu Mustafa Bey tarafından yaptırılıp vakfedilmiş olan Küçük Hamam’da yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri geniş çapta soruşturma başlattı.

1

KÜÇÜK HAMAM'IN ÖNEMİ

"Kütahya Cumhuriyet Caddesi’nin başında, Küçük Çarşı’da, Karagöz Paşa Camisi’nin karşısında bulunan Küçük Hamam, zaman içerisinde birçok değişiklik geçirmiş, 1975-1980 yıllarında çarşı olarak kullanılmış, sonra yeniden hamam haline getirilmiştir. Son yapılan restorasyon çalışmasının ardından hamam olarak kullanımına son verilen mekan, şimdilerde restoran olarak çalıştırılıyor."

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Aydın'da, rögar kapağı hırsızlığı! Kameralar kayıttaydıAydın'da, rögar kapağı hırsızlığı! Kameralar kayıttaydı
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları!
En Çok Okunan Haberler
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Makyajsız halini paylaşıp sildi! Şoke etti
Makyajsız halini paylaşıp sildi! Şoke etti
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Diğer Haberler
Aydın'da, rögar kapağı hırsızlığı! Kameralar kayıttaydı
Aydın'da, rögar kapağı hırsızlığı! Kameralar kayıttaydı
Çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alaşehir'de asayiş uygulaması! 6 şüpheli gözaltında
Ekipler tek tek durdurdu! Gözaltılar var
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Trump'tan yeni video mesaj
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Kütahya'da korkunç olay! Evde çıkan yangında minik Yakup Sabri yanarak can verdi
Korkunç olay! Minik Yakup Sabri yanarak can verdi
İznik’te iki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
İznik’te iki otomobil çarpıştı, bebek koltuğu hayat kurtardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.