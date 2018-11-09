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TARİHİ KULEYE ZARAR VEREN 3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi'nde tahribata neden oldukları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedilen 3 şüpheli, müracaat savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
İstanbul'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi'nde tahribata neden oldukları iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedilen 3 şüpheli, müracaat savcılığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İsmail Hakkı B. , Ali S. ve Karabey T. yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler, Eirene Kulesi'nin bitişiğine kaçak bir yapı yaparken duvarlara demirler çakarken görüntülenmiş bu sırada bir kişi DHA drone'nuna tüfekle ateş etmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili görüntüler

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