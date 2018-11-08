Tarihi kuleye zarar veren 3 kişiye tutuklanma talebi

Özden ATİK -İstanbul, (DHA) - İSTANBUL'da ayakta kalan en eski yapılardan biri olan Eirene Kulesi'nde kaçak kazılarla büyük bir tahribata neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen DHA drone'nuna tüfekle ateş etmişlerdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildiler. Fatih Bölgesi müraacat savcılığına sevk edilen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan tutuklanmaları talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin, Eirene Kulesi'ne bitişik kaçak bir yapıyı onarmaya çalışırken Orta Dönem Bizans'tan kalan duvarlara demirler çaktığı görüntülenmişti. Tarihi yapılarda mülk iddiasında bulundukları öğrenilen bu kişilerden biri, kendilerini görüntüleyen DHA drone'una tüfekle ateş etmişti.
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