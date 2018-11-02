Tarihi Kur'an-ı Kerim müftülükte incelenecek

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinin Bozkanat Köyü Camisi'nden alınan ve tarihi eser olarak sergilenmek üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne götürülen el yazması Kur'an-ı Kerim, incelenmek üzere İl Müftülüğüne teslim edildi.

İl Müftüsü Muharrem Genç, yaptığı açıklamada, el yazması tarihi Kur'an-ı Kerim'in açılacak Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere tarihi önemi açısından iyi niyetle bulunduğu Bozkanat Köyü Camisi'nden alındığını anımsattı.

Sanat eserlerinin sergilenmesinin güzel olduğunu ancak bulunduğu yerde sergilenmesinin daha ağırlık kazanacağını ifade eden Genç, 10 yıl önce Kur'an-ı Kerim'i camiden alan bir ailenin korumak üzere evlerine götürdüğünü, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere iyi niyetle kentteki diğer tarihi eserlerle birlikte toplandığını belirtti.

Genç, "Fakat bir aileye mensup Kur'an-ı Kerim olduğu için o ailenin muvafakati olmadan buraya getirilmiş. Sonra aile fertleri de bu Kur'an-ı Kerim'in tekrar geri götürülmesini istemiş. Müftülüğümüz de bu süreci yakından takip edip ilgililerle irtibat kurarak Kur'an-ı Kerim'in yerine teslim edilmesi konusunda ısrarcı olmuş, Kur'an-ı Kerim köylüler tarafından teslim alınmış, emanet olarak da incelenmek üzere müftülüğümüze getirilmiştir." ifadelerini kullandı.