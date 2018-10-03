Tarihi Kurşunlu Cami'de restorasyon sürüyor

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'deki tarihi Merkez Kurşunlu Cami'deki restorasyon çalışmaları sürüyor. Vali İlhami Aktaş, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Nevşehir'in önemli tarihi ve kültürel miraslarından olan Merkez Kurşunlu Cami, 16 Temmuz 2018 tarihinde restorasyon çalışması yapılmak üzere ibadete kapatıldı. Vali İlhami Aktaş, yaklaşık 2,5 aydır süren restorasyon çalışmalarında gelinen noktayı yerinde görmek için camide incelemelerde bulundu ve burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Aktaş'ın tarihi camide yaptığı incelemede, İl Müftüsü Yakup Öztürk de hazır bulundu. Nevşehir'in simgelerinden olan Merkez Kurşunlu Cami'nin restorasyonunun, tarihi yapının korunması bakımından önemli olduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş, çalışmaların planlandığı gibi yürütüldüğünü kaydetti.
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