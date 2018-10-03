HABER

Tarihi Kurşunlu Cami'de restorasyon sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 16:18 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'deki tarihi Merkez Kurşunlu Cami'deki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Tarihi Kurşunlu Cami'de restorasyon sürüyor

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'deki tarihi Merkez Kurşunlu Cami'deki restorasyon çalışmaları sürüyor. Vali İlhami Aktaş, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Nevşehir'in önemli tarihi ve kültürel miraslarından olan Merkez Kurşunlu Cami, 16 Temmuz 2018 tarihinde restorasyon çalışması yapılmak üzere ibadete kapatıldı. Vali İlhami Aktaş, yaklaşık 2,5 aydır süren restorasyon çalışmalarında gelinen noktayı yerinde görmek için camide incelemelerde bulundu ve burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Aktaş'ın tarihi camide yaptığı incelemede, İl Müftüsü Yakup Öztürk de hazır bulundu. Nevşehir'in simgelerinden olan Merkez Kurşunlu Cami'nin restorasyonunun, tarihi yapının korunması bakımından önemli olduğunu ifade eden Vali İlhami Aktaş, çalışmaların planlandığı gibi yürütüldüğünü kaydetti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....Ünlü yıldızın pozu deprem yarattı! Kocası da....
Drift yaparak tünel kapatan trafik magandaları yakalandıDrift yaparak tünel kapatan trafik magandaları yakalandı
Diyarbakır'da MHP'nin Kocaköy eski ilçe başkanı öldürüldüDiyarbakır'da MHP'nin Kocaköy eski ilçe başkanı öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Çenesinde çıkan sivilceyi önemsemedi, hayatı karardı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Kırşehir'de 'İbranice el yazması büyü kitabı' operasyonu

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Masaj salonunda fuhuş yaparken basıldılar

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

Bakırköy'ü karıştırmıştı! Kız arkadaşı konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.