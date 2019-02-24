Tarihi kütüphanenin 28 yıllık müdavimi

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 223 yıllık geçmişe sahip Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi'nin müdavimi olan Mehmet Karaarslan, tarih alanında yaptığı çalışmalar için 28 yıldır aksatmadan kütüphanedeki eserleri inceliyor.

Emekli tarih öğretmeni Karaarslan (62), her gün Esentepe Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 5 kilometre yol katederek Cami Kebir yanındaki tarihi kütüphaneye yürüyerek geliyor.

Öğretmenlik yaptığı dönemde boş vakitlerinde kütüphaneye gelmeye başlayan Karaarslan, emekli olmasının ardından gününün büyük bölümünü burada geçiriyor. Tarihi kütüphanenin etkileyici ortamından kopamayan Karaarslan, müdavimi olduğu kütüphanede 28 yıldır çalışma yapıyor.

Geçmişte Raşit Efendi Kütüphanesi'nin memuru olan ve hafız-ı kütübü olarak bilinen Ali Rıza Karabulut ile bir çalışmaya da imza atan Karaarslan'ın 11 yazılı eseri bulunuyor.

Karaarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı okullarda yaklaşık 34 yıl öğretmenlik yaptığını ve 57 yaşında emekli olduğunu anlattı.

Öğretmenlikteki branşı olmasının dışında da tarihe merak duyduğunu ve uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Karaarslan, şöyle devam etti: