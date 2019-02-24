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Tarihi kütüphanenin 28 yıllık müdavimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kayseri'de yazma eserlerin yer aldığı 223 yıllık tarihe sahip Raşit Efendi Kütüphanesi'nin müdavimi emekli tarih öğretmeni Mehmet Karaarslan, 28 yıldır aksatmadan kütüphanedeki eserleri inceleyerek tarih çalışmaları yürütüyor - Mehmet Karaarslan: - "Bu kütüphaneden çok şey öğrendim. Üniversitede ya da okullarda öğrenemediğimi burada araştırarak öğrendim"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 223 yıllık geçmişe sahip Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi'nin müdavimi olan Mehmet Karaarslan, tarih alanında yaptığı çalışmalar için 28 yıldır aksatmadan kütüphanedeki eserleri inceliyor.

Emekli tarih öğretmeni Karaarslan (62), her gün Esentepe Mahallesi'ndeki evinden yaklaşık 5 kilometre yol katederek Cami Kebir yanındaki tarihi kütüphaneye yürüyerek geliyor.

Öğretmenlik yaptığı dönemde boş vakitlerinde kütüphaneye gelmeye başlayan Karaarslan, emekli olmasının ardından gününün büyük bölümünü burada geçiriyor. Tarihi kütüphanenin etkileyici ortamından kopamayan Karaarslan, müdavimi olduğu kütüphanede 28 yıldır çalışma yapıyor.

Geçmişte Raşit Efendi Kütüphanesi'nin memuru olan ve hafız-ı kütübü olarak bilinen Ali Rıza Karabulut ile bir çalışmaya da imza atan Karaarslan'ın 11 yazılı eseri bulunuyor.

Karaarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı okullarda yaklaşık 34 yıl öğretmenlik yaptığını ve 57 yaşında emekli olduğunu anlattı.

Öğretmenlikteki branşı olmasının dışında da tarihe merak duyduğunu ve uzun yıllardır bu alanda çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Karaarslan, şöyle devam etti:

"Tarihle ilgili özellikle Osmanlı tarihiyle ilgili çalışmalara öğretmenliğimin onuncu yılında başladım. Mesleğimiz yirminci yılından sonra kitaplar yazmaya başladım. 1991 yılından bu yana buraya gelirim. Bu kütüphaneden çok şey öğrendim. Üniversitede ya da okullarda öğrenemediğimi burada araştırarak öğrendim. Kütüphanenin hafız-ı kütübü olan Ali Rıza Karabulut Hoca, bana okuyamadığım eserler konusunda yardımcı oldu. El yazmalarını burada tanıdım, onları okumayı öğrendim. Kendimin hocası olmaya çalıştım. Kütüphanedekiler de sağolsun materyallere ulaşmam konusunda bana yardımcı oldular."

Karaarslan, öğretmenlik yaparken derslerinden arta kalan günlerde kütüphaneye geldiğini, emekli olduktan sonra da hafta içi her gün kütüphanede olduğunu dile getirdi.

- "Kütüphane benim için bir huzur kaynağı"

Tarihi kütüphanede çalışırken huzur bulduğunu vurgulayan Karaarslan, şunları söyledi:

"Fırsat buldukça buradayım. Kütüphaneden ham madde temin ediyorum. Bu cevheri işleme yerim evim. Evde işliyorum ve eser haline getiriyorum. Evden buraya her gün 4-5 kilometre yol yürüyerek geliyorum. Dönüşte toplu taşımayı tercih ediyorum. 'İşleyen demir ışıldar' sözü benim hayatımda gördüğüm en güzel tecrübelerden birisi. Kütüphane benim için bir huzur kaynağı. Burası belki ilk göreni sıkabilir, küçük, dar gelebilir ancak burada oturdukça, hemhal oldukça kütüphaneden aldığınız zevki hiçbir yerden alamazsınız."

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