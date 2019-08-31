Tarihi lahidin içinde yemek pişirilmesine tepki

Bartın’ın Amasra ilçesinde bir turistin Roma dönemine ait lahdin içinde yemek pişirilmesi tepki çekti.

Bartın’ın 3 bin yıllık tarihi ile Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait eserleri barındıran turistik ilçesi Amasra’da Roma dönemine ait lahidin içerisinde yemek pişirilmeye çalışılması vatandaşların tepkisini çekti. İlçeye gelen bir turistin rüzgarı önlemek için tarihi lahidi kullanmaya çalışmasını diğer ziyaretçiler fotoğrafladı. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan vatandaşlar, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, bu tür eylemde bulunanların cezalandırılmasını istedi.

Tarihi eserlerin korunmasının kamu vatandaş işbirliğinde sağlanacağını ve bu nedenle vatandaşların da hassas ve duyarlı olmalarını beklediklerini belirten Amasra Müze Müdür Vekili Ahmet Çapkun, "Konu ile ilgili işlemlerimizi başlattık. İlgililerin gereken cezayı alması için gerekli suç duyurularını yapacağız. Tarihimize zarar verecek her türlü oluşumu engellemek için de gerekli mücadeleyi yapıyoruz. bu mücadelede vatandaşlarımızdan da duyarlılık ve destek bekliyoruz" dedi.

