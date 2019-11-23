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Tarihi Lamos Kalesi’nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi’nde yangın çıktı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan tarihi Lamos Kalesi’nde yangın çıktı. Yangına, orman arazözleri ile itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Limonlu Mahallesinde bulunan etrafı çalılarla kaplı tarihi Lamos kalesinden dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine yanan kaleye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Mersin Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri gelerek müdahalede bulundu. Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme yapılırken, ekiplerin yürüttüğü soğutma çalışması ise halen sürüyor.

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