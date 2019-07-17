Tarihi Likya Yolu'nda kaybolan gençleri jandarma buldu

Ahmet ACAR/DEMRE(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde, tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan 4 genç, jandarma ekiplerince bulundu.

İstanbul ve Kocaeli'deki üniversitelerden tatil için Finike ilçesine gelen Serhat Acar (22), kardeşi Sezer Acar (20), Zeki Keleşoğlu (18) ve Ömer Kadıoğlu, dün saat 06.00 sıralarında Finike ilçesi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıktı. Demre ilçesine doğru yürümeye başlayan gençler, dağlık alanda yollarını kaybetti. Dönüş yolunu bulamayan tatilciler, saat 18.00'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Acil çağrı üzerine Demre Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi, arama çalışmalarına başladı. Kayıp tatilciler saat 22.00 sıralarında Demre sınırlarındaki Boldağ mevkiinde bulundu. Demre'ye getirilen Serhat Acar, Sezer Acar, Zeki Keleşoğlu ve Ömer Kadıoğlu, sağlık kontrolünün ardından konakladıkları tesise gitti.

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