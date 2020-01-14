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  4. Tarihi Maçka Mezarlığı temizlendi

Tarihi Maçka Mezarlığı temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

TARİHİ Maçka Mezarlığı'ndaki bakımsızlıkla ilgili haber üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çalışma başlattı.

İSTANBUL, (DHA)- TARİHİ Maçka Mezarlığı'ndaki bakımsızlıkla ilgili haber üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı (DHA) tarihi mezarlıktaki bakımsızlığı gündeme taşıdı. Haber üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti. Ekipler kazılmış, mezar taşları kırılmış veya yerinden sökülmüş, çöp içindeki tarihi mezarlığı temizledi.

İBB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezarlıkta incelemelerde bulunan ekipler, mezarlık alanının (hazire) evsizler tarafından barınak olarak kullanıldığını ve mezar taşlarının birçoğunun hasar gördüğünü tespit etti. Bu tespitler üzerine, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Bakım Ekipleri, teknik personelin denetiminde, mezarlık alanında genel temizlik çalışmaları yaptı. Ekipler, mezar taşlarına zarar veren ağaç ve bitkileri de temizledi. Mezarlık alanını barınak olarak kullanan kişilerin yapmış olduğu muhdes (sonradan eklenen) yapıları da söktü. Ekipler, alandan poşetler dolusu çöp topladı."

Konuya ilişkin sosyal medyada değerlendirmelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Maçka (Şeyhler) Mezarlığına 13.01.2020 tarihinde gidilerek yerinde incelemelerde bulunuldu. Mezarlıkta define kazıları yapıldığı, bazı kişilerce barınak olarak kullanıldığı, hatta ısınmak için ateş yakılarak bazı mezar taşlarına zarar verildiği tespit edildi. Temizlik çalışmaları yapıldı ve güvenlik kontrolüyle kapıya kilit vuruldu" dedi. Polat, yılların ihmali ile oluşan kırılma ve bozulmaların restorasyon süreçleri ile ele alınacağını da sözlerine ekledi.

(FOTOĞRAF)

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