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Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:33 | Son Güncelleme

Halfeti’ye rakip olan Fırat Nehri üzerindeki bin 800 yıllık tarihi Kızılin mağaralarına turistler tekne ile ulaşıyor.Göksu Nehri ile Fırat Nehri’nin birleştiği Kızılin Kanyonu, eşsiz doğası ve tarihi yapısıyla turistlerin yeni gözdesi oldu.

Halfeti’ye rakip olan Fırat Nehri üzerindeki bin 800 yıllık tarihi Kızılin mağaralarına turistler tekne ile ulaşıyor.
Göksu Nehri ile Fırat Nehri’nin birleştiği Kızılin Kanyonu, eşsiz doğası ve tarihi yapısıyla turistlerin yeni gözdesi oldu. Şanlıurfa’da bulunan Halfeti’nin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Kızılin Kanyonu’nda bulunan bin 800 yıllık tarihi mağaralar büyük ilgi çekiyor. Mağaralar Besni tarafında Kızılin ve Sarıkaya köyleri ile Adıyaman tarafında Gümüşkaya ve Mal Pınarı civarında yoğun olarak bulunuyor.
Ana kayalara oyulmuş, 40-50 metre yüksekliğindeki 2 veya 3 katlı mağaralara ulaşmak için turistler tekneler ile yolculuk yapıyor. Turistler müzik eşliğinde gerçekleştirilen tekne gezisinin ardından mağaralara ulaşıyor. Sarp kayalıklardaki mağaralara giren turistler zorlu bir tırmanışın ardından tarih ve doğayı bir arada yaşıyor. Mağaralara hayran kalan turistler, mağaralarda fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştiriyor.
Kızılin Kanyonu’nun Halfeti’ye rakip olduğunu dile getiren ziyaretçiler, Kızılin’de turistler için sosyal tesis olmadığına dikkat çekerek, daha fazla turist için tesis yapılması gerektiğini vurguladı.
Kızılin’e hayran kaldıklarını belirten ziyaretçiler, Kızılin Kanyonu’nun ve mağaraların mutlaka görülmesi gerektiğini ifade etti.

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk

Tarihi mağaralara gizemli yolculuk
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