Tarihi Mardin’de çarşıların yenilenmesi için ilk imzalar atıldı

Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile kentte bulunan tarihi çarşılar, tarihi dokuya uygun restore edilerek turizme kazandırılacak. 10 milyonluk bütçe ile gerçekleştirilecek projede Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi arasında ilk imzalar atıldı.

Dicle Kalkınma Ajansının desteklediği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan Mardin Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesinde ilk imzalar atıldı. Mardin’in kentsel sit alanı olan tarihi yerleşim yerinde bulunan ve canlılığını yitirmiş olan geleneksel çarşılar rehabilite edilerek cephelerinin iyileştirilmesi ve fonksiyon kazandırılarak yenilenmesi için Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ 10 milyonluk dev yatırımın imzalarını törenle attı.

Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman DİKA tarafından ekip çalışması yapılarak ilin gelişmesi ve yatırımın önünün açılması için büyük emek sarf edildiğini söyledi. Yaman, “Şimdi sanayi bakanlığımızın bünyesinde olan ajanslarımız ve başkanlık idaresi aynı şekilde çalışmalara destek veriyor. Destekler ile büyükşehir belediyelerimize ve ilçe belediyelerimize bundan sonra da yatırımlar devam edecek. Mardin’i sadece Mardinliler için değil bölge için ülkemiz için bütün dünyada merak edenler için yaşanabilir iyi bir şehir, olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

“Mardin’de tarih turizm ve insana yatırım devam edecek”

Vali Yaman bölgede huzurun sağlanması ile kentin moral bularak geliştiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Terör örgütüne yönelik bölgede önemli operasyonlar yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Devam eden huzurun sağlanmasında bu sadece bir tane etken. Huzurun sürdürülebilir olmasında geri kalan gençler ve kadınlarla ilgilenilmesi, kültür, sanat, edebiyat, spor etkinlikleri bu devamlılığı sağlıyor. Festival, etkinlik ve spor müsabakalarında ilimize gelenlerle otel, pansiyon ve konaklama merkezlerimiz doluyor. Bu sirkülasyon bundan sonra da geleceklerin önünü açıyor. Yapılan bu faaliyetlerle şehrin istihdamı ve ekonomisine katkı sağlanıyor. Bir belediye başkanının görevi sadece park, yol ve taziye evi yapmak değildir. Şehrin her türlü görüşten, inançtan, farklı zevkleri ve farklı tercihleri olan insanlarına göre çalışma yapması gerekiyor”

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, "Proje kapsamında Mardin Sürdürülebilir Turizm projesi uygulanmadan önce Mardin I. Cadde üzerinde kapalı bulunan dükkanların tamamı aktif hale gelerek, projenin ilk etabı olarak düşünülen 10 adet çarşı rehabilite edilerek bu çarşılara fonksiyon kazandırılması ile halihazırda bu çarşılarda kapalı bulunan 180 adet dükkan aktif hale gelecektir”dedi.

Bu dükkanların açılması ile doğrudan 360 yeni istihdam olanağı oluşacağını kaydeden Altındağ, “Çarşıların cazibesinin artması ile ortalama iş hacminin artması öngörülmektedir. Bu artış ile bütün çarşılarda yaklaşık 390 yeni istihdam sağlanması mümkün olabilecektir. Tarihi çarşılara yeni fonksiyon kazandırmak suretiyle yenilenmesi ve bu yolla daha cazip hale getirilmesiyle turistlere yeni gezi rotaları sunulması, işletmelere uzun vadede fayda sağlayacaktır. Çarşılardan birkaçının içinde belediyenin öz kaynağı ile Mardin’in mimari kültürünü yansıtacak yapılarda meslek atölyeleri kurulacaktır. Hem turizm hem de üretim faaliyetlerinin aynı yerde ve aynı anda yaşanacağı çarşılar haline dönüşmesi ile uzun vadede KOBİ alt yapısı güçlendirilmesi sağlanacak ve sadece turizm değil üretime dayalı bir çarşı haline dönüştürülmesi ile sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunacaktır” diye konuştu.