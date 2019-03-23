MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 milyon lira bütçeli "Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi"nin protokolü imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, proje protokolünün imzalanması amacıyla DİKA konferans salonunda düzenlenen törende, son zamanlarda DİKA ile birlikte yürüttükleri projelerin lansmanlarına hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

Projenin Mardin için çok önemli olduğunu, tarihi yapısından dolayı 2,5 sene boyunca Kültür Varlıkları Kurulu ile yaptıkları çalışmalar sonucunda projenin onaylandığını kaydeden Yaman, DİKA'nın büyük katkısının bulunduğunu, Valilik olarak da projeyi desteklediklerini bildirdi.

"Önümüze hep engeller çıktı, 'bu binayı yıkamazsınız' diye. Yeter ki şehrin silüetine zarar verdiğine kanaat getirelim ve çirkinlik oluşturursun, hepsini yıkıyoruz." diyen Yaman, 1. Cadde'deki şehir silüetini bozan yapıların yıkımlarına devam ettiklerini, yıktıklarının yeniden yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini vurguladı.