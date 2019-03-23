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"Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

DİKA desteğiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 milyon lira bütçeli "Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi"nin protokolü imzalandı - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "Önümüze hep engeller çıktı, 'bu binayı yıkamazsınız' diye. Yeter ki şehrin silüetine zarar verdiğine kanaat getirelim ve çirkinlik oluştursun, hepsini yıkıyoruz"

MARDİN (AA) - Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 milyon lira bütçeli "Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması Cumhuriyet Meydanı Projesi"nin protokolü imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, proje protokolünün imzalanması amacıyla DİKA konferans salonunda düzenlenen törende, son zamanlarda DİKA ile birlikte yürüttükleri projelerin lansmanlarına hızlı bir şekilde başladıklarını belirtti.

Projenin Mardin için çok önemli olduğunu, tarihi yapısından dolayı 2,5 sene boyunca Kültür Varlıkları Kurulu ile yaptıkları çalışmalar sonucunda projenin onaylandığını kaydeden Yaman, DİKA'nın büyük katkısının bulunduğunu, Valilik olarak da projeyi desteklediklerini bildirdi.

"Önümüze hep engeller çıktı, 'bu binayı yıkamazsınız' diye. Yeter ki şehrin silüetine zarar verdiğine kanaat getirelim ve çirkinlik oluşturursun, hepsini yıkıyoruz." diyen Yaman, 1. Cadde'deki şehir silüetini bozan yapıların yıkımlarına devam ettiklerini, yıktıklarının yeniden yapılmasına da müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Mardin'de güzel bir meydan olacağını ifade eden Yaman, Büyükşehir Belediyesine görevlendirmenin ardından kaymakamlarla şehrin her yerinde olmayı hedeflediklerini, bu yönde çalışmalar yaptıklarını aktardı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise TRC 3 bölgesinde yatırımların hızla arttığını belirterek, projeden tüm turizm destinasyonun faydalanabileceği söyledi.

Kentsel yaşam kalitesinin artırılması konusunda projenin çok önemli olacağını ifade eden Altındağ, proje ile 1. Cadde'nin yayalaştırılacağını, bu caddede araçlara ihtiyaç olmadığını belirtti.

Altındağ, "Kentleri kent yapan meydanlarıdır. Her anınızı aslında besleyebileceğiniz önemli bir yerdir. Bu anlamda bin yıl önce yapılmış bir kent meydanımız var. Bu proje bittiği zaman Mardin özellikle Mezopotamya'nın en önemli bir turizm ağı, turizm destinasyonu olacağız. Çünkü artık gelen turistler konfor istiyor. Hem 1. Cadde'nin yayalaştırılması hem de kent meydanın yapılması ile Mardin bir dünya kenti olacak."

Daha sonra Yaman ve Altındağ protokolü imzaladı.

Törene, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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