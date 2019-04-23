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Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan törenleri çerçevesinde tarihi Meclis binasında konuştu.

Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Şentop konuşmasında şunları söyledi:

Bu Meclis mirası istiklali tam, mizacı hürriyet, temeli milli iradeye sahiptir. Çatısı altında bulunduğumuz yüce Meclis, Türkiye’yi istiklali taşıyan milli mücadelenin merkezi olmuştur.

Samsun’da başlayan, Erzurum, Sivas güzergahları takip edilerek istiklal mücadelesinin zirvesi Meclis’in açılmasıdır. Ankara böylece mukaddes bir vazife merkezi haline gelmiştir. Birinci Meclis’in Ankara’ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli’nin huzurunda toplanıp Cuma namazının kılınmasının ardından binlerce insanımızın sevinç gözyaşları ve dualarla açılması, milli hakikatler olarak görülmelidir. Milletimizin oluşturduğu tablo 15 Temmuz darbe girişiminde, vatanını korumak için tankın önüne çıkan milli direnişle aynıdır. Bu vesileyle milli iradeyi, vatanını, istiklalini korumak için hayatından geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Yüce Meclis, milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Değişik meslek gruplarından milletvekilleri bulunuyordu. Hepsinin ortak ideali, ay yıldızlı bayrağımızın altında bağımsız şekilde yaşamaktı. Türkiye ancak farklılıklarını çatışma olarak değil zenginlik olarak görürse yürüyebilir.

Bugün sadece ulusal egemenlik bayramı değil, aynı zamanda çocuklarımızın da bayramı. Çocuklarına ve gençlerine önem vermeyen bir millet yok olmanın eşiğindedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizi, kendi ayakları üzerinde duran, istiklal aşığı, açğın gerektirdiği niteliklere sahip fertler olarak yetiştirmeliyiz. Bütün bakanlıklarımıza ve STK’larımıza büyük vazifeler düşmektedir.

Dijital dönüşümün ve internetin geldiği aşama bizleri acil önlemler almaya zorlamaktadır. Ayrıca çocukları hedef alan suçlarda artış görülmektedir. Çocuklara yönelik suçlarda TBMM başta olmak üzere bütün kurumlarımız daha etkin bir çalışma içinde olmalıdır. Çünkü çocuklar bizlere geleceğin emanetidir.

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Mustafa Şentop TBMM

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