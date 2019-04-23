Tarihi Meclis binasında önemli mesajlar

Şentop konuşmasında şunları söyledi:

Bu Meclis mirası istiklali tam, mizacı hürriyet, temeli milli iradeye sahiptir. Çatısı altında bulunduğumuz yüce Meclis, Türkiye’yi istiklali taşıyan milli mücadelenin merkezi olmuştur.

Samsun’da başlayan, Erzurum, Sivas güzergahları takip edilerek istiklal mücadelesinin zirvesi Meclis’in açılmasıdır. Ankara böylece mukaddes bir vazife merkezi haline gelmiştir. Birinci Meclis’in Ankara’ya kimlik kazandıran Hacı Bayram Veli’nin huzurunda toplanıp Cuma namazının kılınmasının ardından binlerce insanımızın sevinç gözyaşları ve dualarla açılması, milli hakikatler olarak görülmelidir. Milletimizin oluşturduğu tablo 15 Temmuz darbe girişiminde, vatanını korumak için tankın önüne çıkan milli direnişle aynıdır. Bu vesileyle milli iradeyi, vatanını, istiklalini korumak için hayatından geçen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Yüce Meclis, milletimizin bütün renklerini bir zenginlik olarak bünyesinde barındıran bir yapıya sahiptir. Değişik meslek gruplarından milletvekilleri bulunuyordu. Hepsinin ortak ideali, ay yıldızlı bayrağımızın altında bağımsız şekilde yaşamaktı. Türkiye ancak farklılıklarını çatışma olarak değil zenginlik olarak görürse yürüyebilir.