Tarihi medrese önünde sürpriz evlilik teklifi

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da, İlhanlılar döneminden kalan Yakutiye Medresesi, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Burakhan Koştaş, 5 yıldır arkadaşlık ettiği Damla Saraç’a tarihi medresenin bahçesinde meşaleler altında “Benimle bir ömür yaşlanır mısın?” diye sordu. Saraç teklife “Evet” yanıtını verdi.

Erzurum Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan Burakhan Koştaş, 7 Ağustos 2014’ten beri kız arkadaşı olan Damla Saraç’a sürpriz bir evlilik teklifi hazırladı. Koştaş’ın arkadaşlarının da yardımıyla tarihi Yakutiye Medresesi’nin bahçesi meşale, maytap ve gül yapraklarıyla süslendi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında Burakhan ve Damla çifti yaklaştığı sırada meşale ve maytaplar yakıldı. Kırmızı halı ve yere serilen güller arasında kız arkadaşıyla birlikte yürüyen Burakhan Koştaş, diz çökerek tek taş yüzükle Damla Saraç’a evlilik teklifinde bulundu. Çiftin tanıştıkları tarih 7 Ağustos 2014 tarihi ile 'Benimle bir ömür yaşlanır mısın?’ yazısının yer aldığı pankartın önünde yapılan evlilik teklifine, Damla Saraç alkışlar arasında "Evet" cevabı verdi.

Kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak için 5 yıldır beklediğini söyleyen Burakhan Koştaş, çok mutlu olduğunu söyledi. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden Damla Saraç ise romantik bir teklif aldığını ifade etti.