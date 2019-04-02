Tarihi medreselerde sprey boyalı ayıp

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, tarihi Buruciye Medresesi ile Şifaiye Medresesi duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılan yazılar, bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Bu acınacak bir cinnet durumudur. Bunlar bize emanettir. Biz bu emanetlere sahip çıkmak durumundayız" dedi.

Selçuklu Devleti Hükümdarı 1'inci İzzeddin Keykavus döneminde, 1217 yılında yaptırılan, hastaların tedavi edildiği ve tıp eğitimi verilen önemli medreselerden Şifaiye Medresesi ile Selçuklu Sultanı 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, 1271'de yaptırılan ve fizik, kimya, astronomi eğitimi verilen Buruciye Medresesi'nin duvarlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı. Benzer durumla eserler üzerinde de sık sık karşılaşıldığı belirtildi. Yetkililer tarafından defalarca silinmesine rağmen tarihi eserlerin üzerine sprey boyayla yazılar yazılmaya devam edilirken, bölge sakinleri tepki gösterdi.