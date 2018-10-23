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Tarihi medresenin altında bulunan 'gizli tünel'in ucu aranacak

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazılarda tesadüfen bulunan gizli tünelin ucunun nereye çıktığının belirlenmesi için çalışma yapılacak.

Tarihi medresenin altında bulunan 'gizli tünel'in ucu aranacak

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazılarda tesadüfen bulunan gizli tünelin ucunun nereye çıktığının belirlenmesi için çalışma yapılacak.
Selçuklu Sultanı 1'inci İzzeddin Keykavus'un yaptırdığı Çifte Minareli Medrese'de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen düzenleme çalışmaları sırasında eserin eyvan kısmında gizli geçide rastlandı. Heyecan yaratan gizli geçidin tamamının ortaya çıkarılması için çalışma başlatıldı. Vali Davut Gül, geçidin bulunduğu yeri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Vali Davut Gül, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Çifte Minareli Medrese'nin olduğu bölümde zeminin kayıp kaymadığı, güçlü olup olmadığının tespiti ile ilgili bir çalışma yapıldığını ve bu sırada tünele rastlandığını belirterek, "Bu tünel, Sivaslıların özellikle biraz daha yaşı olanların anlattığı, geçmişte içinden geçtiği bir tünel. Hep konuşuluyordu 'Var mıdır yok mudur?' diye. Gördük ki yaklaşık olarak 1,5 metre genişlikte 2 metre yükseklikte bir tünel var. Bu tünelin tarihi Sivas Kalesi'ne gittiği ve birden fazla çıkışının olduğu söyleniyor. Yapılan çalışmalar neticesinde tünelin uzunluğunun ne kadar olduğu, Gökmedrese'ye mi, kaleye kadar mı gittiği ortaya çıkacak. Şu bir gerçek ki; bu tarihi mekanın altında bir tünel var. Zaten ucunu görüyorsunuz. Bunun muhafaza edilmesi, korunması ve kollanması ile ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz çalışmalar yapacaktır" dedi.
Tarihi meydandaki Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi ile jandarma binası ve Valilik zemininde de tünel olduğu söylentilerini de değerlendiren Gül, "Çalışma yapmadan bunu öğrenebilme şansımız yok. Ama görünen o ki bir tünel var ve onun ucunu bulduk. Bu arada bunun uzunluğunun ne kadar olduğu, birden fazla çıkışı var mı, yok mu, bakacağız. Kamuoyunda konuşuluyor, muhtemelen de bu doğrudur, en azından bir kısmı doğrudur. Dolayısıyla tüneli çıkartıp, muhafaza edip bu şehre bir kültür hazinesi olarak kazandırmak lazım" diye konuştu.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki eserlerin kısmı bu kurum tarafından, diğer kısmı ise ilgili kurumların yapacağı çalışmalar ile gün yüzüne çıkarılacak.

FOTOĞRAFLI

Tarihi medresenin altında bulunan 'gizli tünel'in ucu aranacakTarihi medresenin altında bulunan 'gizli tünel'in ucu aranacakTarihi medresenin altında bulunan 'gizli tünel'in ucu aranacakTarihi medresenin altında bulunan 'gizli tünel'in ucu aranacak

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