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Tarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:26 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında, gizli tünel girişi bulundu.

Tarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulundu

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 1271 yılında yaptırılan ve kentin simgesi haline gelen Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yapılan kazı çalışmalarında, gizli tünel girişi bulundu.
İlhanlıların büyük veziri Sahip Şemseddin Cüveyni tarafından 1271 yılında Sivas'a yaptırılan ve bugün Selçuklu parkı içinde bulunan Çifte Minareli Medrese'nin eyvan kısmında yeniden düzenlenmesi için kazı çalışması yapıldı. Kazı yapılan bölgede tesadüfen bir tünel ucu bulundu. Yaşanan gelişme heyecanla karşılandı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan eserde önümüzdeki günlerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilecek. Tünelin nereye açıldığının belirlenmesi için kazı projesi hazırlandığı öğrenildi.
Sivas'ta yıllardır, tarihi kent kalesinden şehre inen bir tünel olduğu ve ucunun şehrin farklı noktalarına uzandığı söylentisi mevcuttu. Tünel girişinin ortaya çıkması ile bu iddiaların doğru olduğu yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaya başlandı.

FOTOĞRAFLI

Tarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulunduTarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulunduTarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulunduTarihi medresenin altında tesadüfen 'gizli tünel' bulundu

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