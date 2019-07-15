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Tarihi medresenin duvarına yazı yazan gence para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 15:28 | Son Güncelleme

SİVAS'ta tarihi Şifaiye Medresesi'nin duvarına çeşitli yazılar yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan S.T.'ye (16), 320 lira para cezası uygulandı.

Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta tarihi Şifaiye Medresesi'nin duvarına çeşitli yazılar yazdığı iddiasıyla gözaltına alınan S.T.'ye (16), 320 lira para cezası uygulandı.

Eskikale Mahallesi'ndeki Selçuklu sultanlarından 1'inci İzzettin Keykavus tarafından yaptırılan tarihi Şifaiye Medresesi'nin duvarına sprey boyalar ile çeşitli mesajlar yazılarak zarar verildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yazıları lise öğrencisi S.T.'nin yazdığını tespit etti. Gözaltına alınan S.T.'ye, kamu malına zarar vermek suçundan 320 lira para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

VALİ AYHAN: SEVEN ADAM BUNU YAPMAZ

Sivas Valisi Salih Ayhan da kişisel sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı. Tarihi medresenin duvarına yazılan yazıya tepki gösteren Ayhan, "Sevgili gençler, duygularınızı ifade etmek ve sevdiğinizin kalbinde, aklında yer etmek için faklı bir yol seçin. Bu sizin için daha etkili olacaktır. Zira, seven adam bunu yapmaz. Tarihine, kültürüne, ecdadının hatırasına zarar veren, unutmayın ki kendi geleceğine zarar verir" ifadelerini kullandı.

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