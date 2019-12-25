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  4. Tarihi mezarlıkta köstebek yuvasını andıran görüntüler

Tarihi mezarlıkta köstebek yuvasını andıran görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 16:56 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan tarihi mezarlıkta kaçak kazı yapanların kazdığı çukurlar nedeniyle köstebek yuvalarını andıran görüntüler ortaya çıktı.İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi’nde bulunan tarihi mezarlık, kaçak kazııcılar tarafından talan edildi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan tarihi mezarlıkta kaçak kazı yapanların kazdığı çukurlar nedeniyle köstebek yuvalarını andıran görüntüler ortaya çıktı.
İslahiye ilçesi Türkbahçe Mahallesi’nde bulunan tarihi mezarlık, kaçak kazııcılar tarafından talan edildi. Onlarca ve yüzlerce yıl öncesinden kaldığı iddia edilen mezarlıktaki taşlar tahrip edilirken, çukurlar kazıldı. Köstebek yuvasına dönen mezarlıkta kaçak kazı yapanlardan bıkan mahalleli ise çareyi duvar örmekte buldu.
Mahallelinin desteği ile mezarlıkta duvar ören Mahalle Muhtarı Gülay Çetin, "Zamanında define aramışlar. Özellikle bu yatırın bulunduğu bölgenin çevresini talan etmişler. Altın bulma hayaliyle mezarlık köstebek yuvasına dönüştürülmüş" diye konuştu.
Muhtar Çetin, örülen duvarın kaçak kazıcılara engel olup olmayacağını bilmediklerini ifade etti.

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