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Tarihi miras ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

Elazığ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü' arasında gösterdiği tarihi Palu Köprüsü ziyaretçilerini bekliyor. Murat Nehri üzerinde bulunan ve yıllara meydan okuyan görkemli yapı, bakanlığın 'kültür portalı' üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla duyuruldu.

Bakanlığın "kültür portalı" üzerinden "Tarihin Tanıkları: Köprüler" başlığıyla duyurduğu Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında bulunan, Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri üzerindeki tarihi yapı, yıllara meydan okuyor.

Elazığ'ın tarihi mirası: Palu köprüsü

İpek Yolu güzergahında bulunduğundan eskiden "İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü" olarak bilinen yapı, turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tarihi Palu Köprüsü'nün, Bakanlığın duyurusunun ardından daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, yaptığı açıklamada, yapının, Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında yer almasının gurur verici olduğunu söyledi. Tarihi kayıtlara göre, bu yapının, Murat Nehri üzerinde kurulan ilk köprü olduğunu anlatan Dağoğlu, "Köprü çeşitli dönemlerde onarılmış. Büyük onarımdan birini, 4. Murat, Bağdat seferine giderken yaptırmış. Ordu rahat geçsin diye önce köprüyü imar etmiş. Köprü, son olarak 2009-2010'da Karayolları Genel Müdürlüğünce onarıldı" bilgisini verdi.
Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin tarihi köprüyü görmek için Palu'ya geldiğini belirten Dağoğlu, şunları kaydetti:
"Geçen yıl, ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda ülkeden yaklaşık 5 bin kişi köprüyü ziyaret etti. Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsünden birisi olarak duyurulmadan önce bile köprüye bir sezonda 5 bin ziyaretçi geliyorsa, bu açıklamadan sonra sayı daha da artacaktır"
Dağoğlu, "Köprünün yanı sıra Artuklu, Selçuklu, Urartu ve Osmanlı dönemlerinden birçok eserimiz var. İleride burası, kültür ve turizm açısından daha önemli bir havza haline gelecektir" dedi.

TARİHİ PALU KÖPRÜSÜ

TARİHİ PALU KÖPRÜSÜ
Palu Kalesi'nin doğu yamacında ve Fırat Irmağı'nın kolu olan Murat suyu üzerinde kuzey-doğu güney-batı yönünde uzanan köprü, farklı genişlik ve yüksekliklerde sivri kemerli 10 kemer gözünden oluşuyor. Uzunluğu 300-350, tabliye genişliği 4 metre olan köprünün inşa kitabesi bulunmuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Palu Köprüsü

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