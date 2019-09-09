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Tarihi Mısır Çarşısı’nda 1 saatte 20 bin kişiye aşure ikram edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:26 | Son Güncelleme

Tarihi Mısır Çarşısı’nda bu yıl 23’üncüsü düzenlenen geleneksel aşure gününde, 20 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.

Tarihi Mısır Çarşısı’nda bu yıl 23’üncüsü düzenlenen geleneksel aşure gününde, 20 bin kişilik aşure ikramı yapıldı. Aşurelerin ikramı sırasında izdiham yaşandı.
Muharrem ayı dolayısıyla Fatih Belediyesi ve Mısır Çarşısı içinde bulunan Malatya Pazarı tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi. Tarihi Mısır Çarşısı’nda bu yıl 23’üncüsü düzenlenen geleneksel aşure gününde, 20 bin kişilik aşure ikramı yapıldı. İçerisinde 14 çeşit malzemenin bulunduğu ve usta aşçılar tarafından dev kazanda pişirilen aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar birbiriyle yarışırken, turistler ilk kez tattıkları ve ismini dahi bilmedikleri aşureyi beğeniyle yedi.
Aşure kazanlarından birinin üzerine ay yıldız motifi yapıldı. Etkinlikte Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, dev kazanın başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Yaklaşık bir ton malzeme kullanılarak pişirilen aşure, vatandaşlardan ve turistlerden tam not aldı. Aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, vatandaşlar rengarenk süslenen aşurenin fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

“Dünyanın birçok bölgesinden insan bu aşure kazanının etrafında”
Kazanın başında vatandaşlara aşure ikram eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, aşurenin geleneğimizde önemli bir yerinin olduğunu söyledi. Mısır Çarşısı’nda dünyanın her yerinden insanın aşureyi tattığını ifade eden Turan şöyle konuştu:
“Hem Müslümanlar için hem de bizim geleneğimizde önemli bir ay. Aşure bizim geleneğimizde önemli. Mısır Çarşısı da anlamlı, yıllardır buradaki esnafımız geleneksel olarak bunu yapıyor. Burada nasıl bir birinden farklı tat bir araya gelip güzel bir tat oluşturuyorsa şimdi dünyanın birçok bölgesinden insan bu aşure kazanının etrafında yad ediyoruz. Muharrem Ayı aynı zamanda Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesiyle bir matem ayı.”
Aşure ikramını 23 yıldır geleneksel hale getiren Malatya Pazarı çalışanlarından Süleyman Kazan da 20 bin kişilik aşurenin 1 saatte dağıtıldığını söyledi. Aşureyi almayı başaran ve tadına bakan vatandaşlar da aşureyi beğendiklerini söyledi. Hayatında ilk kez aşure yiyen bazı turistler de aşurenin güzel olduğunu belirtti.

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