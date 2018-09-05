Tarihi Mor Kuryakos Manastırı, turizme kazandırılacak

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA) - BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, 5'inci yüzyılda inşa edilen Mor Kuryakos Manastırı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nce hazırlanan proje ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) katkısı ile restore edilecek. Süryani cemaatine metropolit merkezi olarak hizmet veren manastırın restorasyonu, 2 milyon liraya mal olacak ve 18 ayda tamamlanacak.

Beşiri'deki Mor Kuryakos Manastırı'nın restore edilerek, turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce DİKA tarafından desteklenen proje hazırlandı. Proje kapsamında, tarihi manastırın mezar odası ve çevresi restore edilecek. Yaklaşık 2 milyon liralık ödenekle desteklenecek çalışmaların 18 ayda tamamlanması hedefleniyor. Projenin sözleşmesi, Mardin'deki DİKA binasında düzenlenen törenle imzalandı. Törene DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı katıldı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Aslanlı, "Mor Kuryakos Manastırı, M.S. 5'inci yüzyılda inşa edilen ve uzun yıllar boyunca Süryani cemaatine metropolit merkezi olarak hizmet eden tarihi bir yapı. Mardin'de bulunan ve yılda 200 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan Deyrüzzaferan ve Mor Gabriel manastırları ile çağdaş bir eser. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek olan 'Mor Kuryakos Manastırı Restorasyon Projesi' ile Batman'da bulunan tescilli taşınmaz bir kültür varlığımız restore edilmeye başlanacak ve gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda yerli- yabancı birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapacağız. Projenin her aşamasında desteğini bizden esirgemeyen başta Valimiz Sayın Ahmet Deniz ve Dicle Kalkınma Ajans'ı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'a teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde ilimizin turizm altyapısını geliştirecek yeni projeleri de Batman halkı ile paylaşacağız" dedi.

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