HABER

Tarihi Moro referandumunda ikinci perde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Moro Müslümanları, bölgenin siyasi geleceğini değiştirecek tarihi Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ikinci ayağı için sandık başına gitti - Bölgede BOL'un yasalaştığı 21 Ocak'taki referandumun ardından, Lanao del Norte ve Kuzey Cotabato'nun bazı yerleşim yerlerinin de yeni özerk bölgeye dahil olup olmayacağı oylanıyor

Filipinler'in güneyinde yaşayan Moro Müslümanları, bölgenin siyasi geleceğini değiştirecek tarihi Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunun ikinci ayağı için sandık başına gitti.

Bölgenin kuzeybatısında yer alan Lanao del Norte'deki 6 belediye ve Kuzey Cotabato'daki 67 yerleşim yerinde yaşayan seçmenler, Lanao del Norte ve Kuzey Cotabato'nun bazı yerleşim yerlerinin de yeni özerk bölgeye dahil olup olmayacağına ilişkin oy kullanacak.

Filipinler Seçim Komisyonu (COMELEC), bölgede yaşayan Müslüman, Lumad, Hristiyan ve yerel halklardan oluşan yaklaşık 640 bin seçmenin oy vermesinin beklendiğini duyurdu.

Resmi tatil ilan edilen seçim yerlerinde, 07.00 ila 15.00 saatlerinde oy verilebileceği, sonuçların 4 günde ilan edileceği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberde, COMELEC Sözcüsü James Jimenez, seçim yerlerinde oy verme işleminin başladığını söyledi.

Jimenez, ilk oy vermeye gelenlerin kadın ve yaşlı seçmenler olduğunu, bölgedeki mevcut tansiyonun insanların heyecanını azaltmadığını kaydetti.

BOL yasasının 21 Ocak'ta onaylandığını anımsatan Jimenez, "Bu referandum duygudan uzak ve pratik. Bölge halkı BOL kapsamına dahil olup olmayacağına cevap veriyor." dedi.

BOL yasası, ocak ayında bölgedeki 1,5 milyondan fazla Moro'nun "Evet" oyu vermesi sonucunda kabul edilmiş ve Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Bölgesi (BARMM) idaresi kurulmuştu.

Bölgede 21 Ocak'ta yapılan ve "Evet" oylarının açık ara önde çıktığı referandumun ardından, Lanao del Norte ve Kuzey Cotabato'nun bazı yerleşim yerlerinin de yeni kurulacak özerk bölgeye dahil olup olmayacağı oylanıyor.

- Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kuruluyor

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak İslam hukuku hükümlerinin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek. Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'
Eski milletvekilinden Milli Eğitim Bakanı’na mektupEski milletvekilinden Milli Eğitim Bakanı’na mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangsamoro BARMM "BOL" Filipinler Moro Müslüman Mindanao'daki Bangsamoro Özerk Bölgesi sandık başında

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi

Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manyetik Kuzey Kutbu Rusya'ya ilerliyor! 'Tahmin edilenden çok daha hızlı'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı! Operasyon hazırlığı...

İki ilçede sokağa çıkma yasağı!

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Hortum ve fırtına bekleniyor)

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

Alanya'da şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.