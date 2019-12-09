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Tarihi mozaiği 30 milyon dolara satmak istediler: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:00 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, kaçak kazıda buldukları 2 bin 200 yıllık mozaiği, 30 milyon dolara satmak isteyen 5 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, kaçak kazıda buldukları 2 bin 200 yıllık mozaiği, 30 milyon dolara satmak isteyen 5 zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Mozaiği İstanbul'da yaşayan yabancı iş insanının 8 milyon dolara satın almak istediği, ancak İzanlıların rakamı yeterli bulmadığı da öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Halitpaşa Karakol Komutanlığı ekipleri, geçen cumartesi günü, Saruhanlı'nın Alibeyli Mahallesi'ndeki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını öğrendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye gitti. Kaçak kazı yapılan alanda M.Ö. 200'lü yıllara ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bir mozaik ele geçirildi. Jandarma ekipleri aynı gün, kaçak kazıyı yapan ve akraba oldukları belirlenen şüpheli M.Ö. (21), İ.Ö. (47), B.Ö. (24) ve H.İ.Ö. (43) ile D.A.'yı (55) gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö., İ.Ö. ve D.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların yakalanmasında isminin gizli kalmasını isteyen bir ihbarcının etkili olduğu anlaşıldı. İhbarcının ifadesinde, zanlıların buldukları mozaiği İstanbul'da yaşayan yabancı bir iş insanının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak İ.Ö. ve H.İ.Ö.'nün rakamı yeterli bulmayıp vazgeçtiği öğrenildi. İ.Ö. ve H.İ.Ö.'nün alıcıdan yaklaşık 30 milyon dolar istedikleri ortaya çıktı. İhbarcı ayrıca, zanlıların bölgede kaçak kazı yaparken çektiği görüntüleri de jandarmayla paylaştı. Görüntülerde zanlıların alandaki kazı çalışmaları yer aldı. Son olarak zanlıların, alıcıya mozaiği bulduklarını kanıtlamak için günün gazetesini ve alıcıdan gelen parayı eserin üstüne koyup fotoğrafını yabancı iş insanına gönderdiği de ortaya çıktı. Yabancı iş insanının kim olduğu araştırılıyor.

FOTOĞRAFLI

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