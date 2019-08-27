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Tarihi Mudanya evlerinin minyatürünü yapıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Yüksel Akın (59), dükkanında tarihi 18'inci yüzyıla dayanan, Girit Mahallesi'ndeki köşklerin minyatürünü yapıyor. İlk olarak 1977 yılında Eyfel Kulesi'nin minyatürünü yaparak bu hobiye başlayan Akın, eserlerinin müzede sergilenmesini istiyor.  ​Mudanya'da Yüksel Akın, Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında, Tarihi Girit Mahallesi'nde bulunan köşklerin birebir minyatürlerini yapıyor. Emekli marangoz olan Akın, çocuk yaşlarda başladığı minyatür ev yapımına 42 yıldır devam ediyor.

Tarihi Mudanya evlerinin minyatürünü yapıyor

Merve KIZILKAYA- Mehmet İNAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, Yüksel Akın (59), dükkanında tarihi 18'inci yüzyıla dayanan, Girit Mahallesi'ndeki köşklerin minyatürünü yapıyor. İlk olarak 1977 yılında Eyfel Kulesi'nin minyatürünü yaparak bu hobiye başlayan Akın, eserlerinin müzede sergilenmesini istiyor.
​Mudanya'da Yüksel Akın, Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında, Tarihi Girit Mahallesi'nde bulunan köşklerin birebir minyatürlerini yapıyor. Emekli marangoz olan Akın, çocuk yaşlarda başladığı minyatür ev yapımına 42 yıldır devam ediyor. İlçede imzalanan Mütareke Antlaşması'ndan sonra, Girit'ten Mudanya'ya gelen Türklerin yaşamaya başladığı mahalledeki tarihi ahşap binaların birebir aynısını yapan Yüksel Akın, minyatür evlerden biri için 3 ay zaman harcıyor. Akın'ın koleksiyonunda, Mudanya Mütareke Evi Müzesi, Mudanya kaymakamlık binası ve tren garıbBinası minyatürleri dikkat çekerken, Tarihi Girit Mahallesi'ndeki asırlık köşkler de koleksiyonunun en önemli parçaları arasında yer alıyor.
'İLK MAKETİMİ ÖĞRETMENİMDEN ÖNCE BİTİRDİM'
Minyatürlerine, 1977 yılında Eyfel Kulesi'nin maketini yaparak başlayan Yüksel Akın, "Lisede, matematik hocam Eyfel Kulesi'nin minyatürünü yapıyordu. Ben de yapmak istediğimi söyledim ancak bana yapamayacağımı söyledi. Bu cevap benim ağrıma gitti. Babama gittim ve bana yakma makinesi almasını söyledim. Daha sonra Eyfel Kulesi'nin minyatürünü yapmaya başladım ve öğretmenimden önce bitirdim. Erken bitirmeme öğretmenim de çok şaşırdı. Bu hobiye böyle başladım'' dedi.
Şimdiye kadar 40'a yakın minyatür ev yaptığını söyleyen Yüksel Akın, "Bu evleri satın alan olmuyor. Değeri bilinmediği için de satmıyorum. Satmaya kıyamıyorum. Eserlerimi bir müzede sergileyip, Mudanya'ya hatıra olarak bırakmak istiyorum. Aslında belediye destek verse ve müze yapabilse, ben de ileride eserlerimi çoğaltarak yapmadığım evlerinde minyatürünü çıkarırım. Belediyemizden destek bekliyorum. İnşallah yaparlar" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tarihi Mudanya evlerinin minyatürünü yapıyorTarihi Mudanya evlerinin minyatürünü yapıyorTarihi Mudanya evlerinin minyatürünü yapıyorTarihi Mudanya evlerinin minyatürünü yapıyor

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