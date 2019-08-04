HABER

Tarihi Murat Köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 09:49 | Son Güncelleme

MUŞ'ta Murat Nehri üzerindeki Selçuklu yapısı Murat Köprüsü ile çevresi, turizme kazandırılacak.

Tarihi Murat Köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacak

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta Murat Nehri üzerindeki Selçuklu yapısı Murat Köprüsü ile çevresi, turizme kazandırılacak.
Selçuklular döneminde 13'üncü yüzyılda inşa edilen, hem kentin hem de bölgenin en değerli yapılarından olan Murat Köprüsü'nün turizme kazandırılması için 2018 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından proje hazırlandı. Köprünün Muş ve bölge açısından işlek bir turizm destinasyonu olması amacıyla DAKA tarafından yapılan mimari ve peyzaj projeleri, ihaleye hazır hale getirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından güdümlü proje desteği ile hayata geçirilmesi uygun bulunan projenin sözleşmesi Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray tarafından imzalandı.
Proje ile Muş'a ait yöresel ürünlerin üretimi ve pazarlanması amacıyla özellikle dezavantajlı kadınların çalışacağı bir üretim atölyesi ve sergi alanının yanı sıra, macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terasları, iskele inşa edilecek. Barındıracağı sosyal alanlar sayesinde tarihi Murat Köprüsü'nün Muş ve civar illerden çok sayıda ziyaretçi çekmesi hedefleniyor.
Valiliğin yürüteceği, DAKA'nın desteklediği proje ile hem Muş'un kültürel ve turistik potansiyeli açığa çıkarılacak, hem de yöresel ürünlerin üretilmesiyle istihdam ve ekonomiye önemli katkılar sağlanacak.

FOTOĞRAFLI

Tarihi Murat Köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacakTarihi Murat Köprüsü ve çevresi turizme kazandırılacak

PARTNERKimse gözünü alamadı!Kimse gözünü alamadı!
Anız yakma, organik maddeleri öldürüyorAnız yakma, organik maddeleri öldürüyor
İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldıİstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

Kurban Bayramı Tatili kaç gün olacak? Bakan bizzat açıkladı!

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de kaldırama çıkan araç takla attı!

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Yol trafiğe kapatıldı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

Beşiktaş'ta otomobil takla attı, motoru fırladı

İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bursa'da 18 katlı lüks binada korkutan yangın! Hızla binayı boşalttılar!

18 katlı lüks binada korkutan yangın!

Tur otobüsü küle döndü! Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.