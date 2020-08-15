HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tarihi Narmanlı Han’daki kafede çanta hırsızlığı kamerada

Tarihi Narmanlı Han’daki kafede çanta hırsızlığı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2020 11:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 189 yıllık Tarihi Narmanlı Han’ın içerisindeki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan genç bir kızın sandalyede asılı çantası, cerrahi maskeli bir şahıs tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 25 Haziran Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Tarihi Narmanlı Han’daki kafeteryada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 1831 yılında inşa edilen ve çeşitli amaçlarla kullandıktan sonra 2016 yılında restore edilen tarihi handaki bir kafeteryaya gelen genç bir kız, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada kızın yan tarafındaki masada oturan cerrahi maske bir şahıs, çantayı fark etti. Bir süre yan masaya bakan şahıs ardından masada oturduğu arkadaşıyla konuşuyormuş gibi yaparak çantayı yere düşürdü.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇALDI

Genç kızın çantasının düştüğünü fark etmemesi üzerine bir süre daha bekleyen şahıs, sandalyesinde ceketini eline alarak yerdeki çantayı kendisine çekmeye başladı. Çantayı yavaş yavaş ayağının altına getiren şahıs çantayı yerden alarak kucağına koydu. Çantayı ceketinin arasına koyarak gizleyen şahıs ardından arkadaşıyla birlikte hızla kafeteryadan ayrılarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS CERRAHİ MASKELİ HIRSIZIN PEŞİNDE

Genç kız çantasını bulamaması üzerine durumu kafeterya yetkililerine bildirdi. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi üzerine çantanın çalındığı görüldü. Bunun üzerine yetkililerin polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kuryenin düşürdüğü kutu panik yarattıKuryenin düşürdüğü kutu panik yarattı
Anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor?Anaokulu uyum haftası etkinlikleri ne zaman başlıyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Trump'tan Rusya'nın duyurduğu koronavirüs aşısı açıklaması! Müjdeyi verdi
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Havuza atlarken kafasını taşa vurdu! Korkunç anlar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar
Yunanistan, Türkiye'yi AB'ye şikayet etmişti! Flaş karar

İlginizi Çekebilir

Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Kan donduran olay! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Kuryenin düşürdüğü kutu panik yarattı
Kuryenin düşürdüğü kutu panik yarattı
17 yaşındaki Duygu, erkek arkadaşının evinde hayatını kaybetmişti! Cinayet şüphesiyle gözaltında
Erkek arkadaşının evinde hayatını kaybetmişti! Cinayet şüphesiyle gözaltında
90 yaşındaki Hüseyin dededen 10 gündür haber yok
90 yaşındaki Hüseyin dededen 10 gündür haber yok
Koruma altındaki dağ keçisi avlayıp, fotoğrafını paylaşan kişiye 23 bin TL ceza
Bu fotoğrafın bedeli ağır oldu!
'Beni pazarlamaya çalışıyorlar' diyerek şikayetçi olmuştu! Tutuklandılar
'Beni pazarlamaya çalışıyorlar' diyerek şikayetçi olmuştu! Tutuklandılar
Samsun'da iğrenç olay! Küçük kıza cinsel istismar
Samsun'da iğrenç olay! Küçük kıza cinsel istismar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.