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Tarihi Niğde Kalesi'nde gezerken neye uğradığını şaşırdı! Definecilerin kazdığı tünele düştü

29.12.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihi Niğde Kalesi’nde geziye çıkan Rukiye Ulusoy (47), bastığı zeminin çökmesi sonucu adeta neye uğradığını şaşırdı. Kaçak kazı yapan definecilerin açmış olduğu yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tünele düşen Ulusoy, tünelden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. O esnada tünelde olan 2 kişi ise kaçtı. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eski Niğde şehrinin bulunduğu tepeyi çevreleyen kalede gezintiye çıkan Rukiye Ulusoy, defineciler tarafından yandaki eski bir binanın içerisinden açılan yaklaşık 200 metre uzunluğundaki tünelin çıkış noktasında, parke taşlarının üzerine bastı.

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TÜNELE DÜŞTÜ

Zeminin çökmesi sonucu Ulusoy, yaklaşık 6 metre yükseklikten tünele düştü. Tünelde kaçak kazı yapan kişiler kaçtı.

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TÜNELDE İKİ KİŞİYİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kendisi gibi kalede gezintiye çıkan kişiler Ulusoy'un düştüğünü görüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu çıkarılan Rukiye Ulusoy, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu iyi olan Ulusoy, düştüğü sırada tünelde iki kişiyi gördüğünü söyledi.

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Kale çevresinde önlem alan polis ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
define Niğde
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