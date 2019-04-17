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Tarihi Notre Dame Katedrali'nin yangın sonrası içi görüntülendi! Notre Dame Katedrali yangını neden çıktı?

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Notre Dame Katedrali yangını dünyanın dört bir yanından canlı takip edildi. 8,5 saatlik yangın söndürme çalışmaları sonrası ise milyonlarca insanı hüzne boğan görüntüler ortaya çıktı. Peki Notre Dame Katedrali yangını neden çıktı? İşte yangın sonrası içi ilk kez görüntülenen Notre Dame Katedrali ile ilgili akıllarda yer eden sorular ve cevapları.

Fransa'nın en çok turist çeken mekanlarından olan tarihi Notre Dame Katedrali'nde 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çökmüştü. Güçlükle söndürülen katedralin içi ise ilk kez görüntülendi.

Fransa'nın sembolü olarak gösterilen ve savaşlara rağmen ayakta kalan dünyaca ünlü 850 yıllık Notre Dame Katedrali Pazartesi akşamı çıkan yangında büyük ölçüde zarar gördü.
Yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı çöktü.
Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarıldı.
1200'lü yıllardan kalma camların bir kısmının ise kurtarıldığı ancak çatlaklar olduğu belirtildi.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

YANGIN NEDEN ÇIKTI?
8,5 saatte küle dönen Notre Dame Katedrali ile ilgili gelişmeleri sadece Fransa değil tüm dünya yakından takip ediyor. Akıllardaki en büyük soru ise 'Notre Dame Katedrali neden yandı?' Bu soru ile ilgili henüz net bir cevap yok.
Savcılık kundaklama izine rastlamadı. Üzerinde durulan olasılık ise facianın restorasyon çalışmalarıyla ilgili olduğu yönünde.
Katedral geçen yıldan beri restorasyondaydı. İçinde dev bir iskele kurulmuştu. Yangın tam da iskelenin bulunduğu alanda, çatıya yakın bölgede başladı.
Konu ile ilgili işçiler ve yetkililerin ifadesi alınıyor.

ALEVLERE NEDEN HAVADAN MÜDAHALE EDİLMEDİ?

ALEVLERE NEDEN HAVADAN MÜDAHALE EDİLMEDİ?
Donald Trump'ın açıklamaları üzerine tartışma konusu haline gelen alevlere havadan müdahale edilip edilemeyeceği ise yetkili merciler tarafından cevaplanmıştı. Paris itfaiyesi, yangın uçakları ve helikopterleri dışında her yöntemi denedi. Bu yöntemleri kullanmaması ise tarihi yapının gövdesinin yıllar içinde fazlaca zayıflamasından dolayı havadan tonlarca su döküldüğü takdirde yıkıma neden olacağından korkulması olarak açıklanmıştı.
Saatlerce süren yangın sonrası küle dönen katedralin 5 yılda tamamlanması bekleniyor.
Peki yanan Notre Dame Katedrali'nin içerisi ne durumda?
İşte bu sorunun cevabı... (Fotoğraflar: Reuters)
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Anahtar Kelimeler:
Notre Dame Katedrali yangın

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