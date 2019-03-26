HABER

Tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:15 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesindeki 91 yıllık Gazi Paşa Mektebi'nde çıkan yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyetin ilanından sonra 1924'te inşaatına başlanan, 1928'te ise eğitim öğretime açılan Gazi Paşa Mektebi'nde, geçen pazar günü akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı iki katlı tarihi okulda, büyük çaplı hasar oluştu. Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan tarihi yapıda, yangın öncesi restorasyon çalışmaları yapıldığı belirtildi. Çal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangından önce Mustafa P. ve Abdullah T.'nin, okul içerisinde uyuşturucu madde kullandı tespit edildi. Evlerinde bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
'TARİHİ OKUL ASLINA UYGUN YENİDEN YAPILACAK'
Öte yandan AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve Çal Belediye Başkanı MHP'li Başkan Fethi Akcan, okulda inceleme yaptı. Okulun aslına uygun olarak tekrar yapılacağını belirten Milletvekili Yıldız, "Kundakçıların, rantçıların ekmeğine yağ sürülmeyecek, onlara cesaret verilmeyecek. Okul, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Zaten, yanan tarihi eserlerin hepsinin de aslına uygun halde yeniden yapılması gerekiyor. Devletimizin, bunları yapacak gücü var" dedi.
Belediye Başkanı Akcan ise, kundaklama olayına karıştıkları ileri sürülen şüphelileri yakalayan polis ekiplerini tebrik ederek, "Tarihimizi, ciğerlerimizi yakanlar cezasız kalmayacak. Polisimizi kutluyorum. Biz de okulun aslına uygun şekilde yapılmasını istiyorduk. Milletvekilimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltıTarihi okulda çıkan yangınla ilgili 2 gözaltı

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Stratonikeia ikinci Efes olabilir”Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Stratonikeia ikinci Efes olabilir”
ABD'den F-35 ve Patriot açıklaması!ABD'den F-35 ve Patriot açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den son dakika F-35 ve Patriot açıklaması

ABD'den F-35 ve Patriot açıklaması!

Kütayha'da kızı saçlarından tutup tekme tokat dövdüler, dehşeti kaydettiler

'Dedikodu yapıyorsun' diyerek tekme tokat dövdüler! Genç kızların dehşet anları

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 30-31 Mart'ta tam gün açık olacak

Seçim mesaisi! 30-31 Mart'ta açık olacak

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Bakan Selçuk açıkladı: 1 Nisan'a erteledik

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Sivas'ta cadde ortasında silah ve bıçaklı kavga: 6 yaralı

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.