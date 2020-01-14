Tarihi okulun bir sınıfını müzeye çevirdiler

Kırıkkale’nin Ahılı köyünde 1928 yılında vatandaşlarca inşa edilen ve şehrin en eski yapılarından olan ilkokulda bir sınıf tarihi eser eşyalarla donatıldı. Teknolojiye yenik düşen eski eşyalar öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Kırıkkale merkeze 5 kilometre mesafede bulunan Ahılı Ortaokulunda Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Hüseyin Demirbilek, yıllarca yurdun dört bir yanından topladığı tarihi eşyalarla bir sınıfı adeta müzeye çevirdi. Yeşilçam yıldızlarının fotoğraflarından kaset ve plaklara, tarihi paralardan eski fotoğraf makinelerine, geçmişte giyilen kıyafetlerden kullanılan eşyalara kadar pek çok ürünün sergilendiği sınıf, tarihe tanıklık ediyor. Toplamda 50 öğrencinin bulunduğu okulda müzeye çevrilen sınıfın bulunduğu 1928 yılında yapılan bina da adeta yıllara meydan okuyor. Öğrencilerin de zaman zaman ziyaret ederek bilgiler aldığı ve tarihe dokunduğu müdür makamında, 300’ün üzerinde eşya bulunuyor.

“Binayı müze yaparak eşyaları tanıtmak istiyoruz”

Müzeyle ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Hüseyin Demirbilek, “Bu bina 1924-1925 yıllarında köyümüzde okul yapmak anlamında imece usulüyle kerestelerini Keskin’den, tuğlalarını Yahşihan köyünden, taşlarını Kızıl Dağ’dan getirmek suretiyle 1928 yılı bitirilmek kaydıyla köylülerimiz kendileri yapmış. Okul olarak da Milli Eğitim Bakanlığına sunmuşlar. O tarihten itibaren de bu bina okul olarak hizmet veriyor. Şu anda ilkokul binamız oluyor burası. İki tane sınıfı boş olduğu bir tanesini de tahsis etti. Eşyalarımızı küçük bir yerde sergiliyorduk önce. Şu an rahatladık ama bizim isteğimiz bu binayı komple müze yapıp hem köyümüzün tanıtımında hem de bu eşyaları daha çok kitlelere göstermek anlamında çok iyi bir sonuç olacağını tahmin ediyorum” dedi.