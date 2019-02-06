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Tarihi olay! Çipras Ayasofya'da!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı, Ayasofya'ya geldi. Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Tarihi olay! Çipras Ayasofya'da!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen ve dün Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün de İstanbul'da bazı ziyaretlerde bulunacak.

İlk ziyaretini Ayasofya'ya gerçekleştiren Çipras ve beraberindeki heyete, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik ediyor.

Çipras'ın, Ayasofya'nın ardından Heybeliada Ruhban Okuluna geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çipras Ayasofya ziyaret

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