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"Tarihi öpücük" fotoğrafındaki ABD askeri hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 07:17 | Son Güncelleme

İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini simgeleyen, ülkesine dönen Amerikalı bir askerin New York'ta Times Meydanı'nda bir hemşireyi öptüğü fotoğraftaki George Mendonsa, 95 yaşında yaşamını yitirdi

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesine dönen Amerikalı askerin New York'ta Times Meydanı'nda bir hemşireyi öptüğü tarihi fotoğraftaki George Mendonsa, 95 yaşında öldü.

Mendonsa'nın kızı Sharon Molleur yaptığı açıklamada, Rhode Island eyaletinde yaşayan babasının pazar günü hayatını kaybettiğini bildirdi.

Savaştan sonra ülkesine dönen Amerikalı askerin bir hemşireyi öptüğü fotoğraf, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinin sembolü olarak tarihe geçti.

Fotoğraftaki hemşire Greta Zimmer Friedman ise 2016'da 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

Fotoğraf, savaşın bitişinin kutlandığı Times Meydanı'nda Alfred Eisenstaedt tarafından çekilmişti.

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