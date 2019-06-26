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Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:15 | Son Güncelleme

Bilecik’in tarihi mekânlarından biri olan ve Orhan Gazi’nin hükümranlığı (1326-1362) dönemine tarihlendirilen Orhangazi İmareti toprak kayması yüzünden yok olma tehlikesinde.Orhan Gazi İmareti, 1966 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir bakım ve onarıma tabi tutulmuştu.

Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Bilecik’in tarihi mekânlarından biri olan ve Orhan Gazi’nin hükümranlığı (1326-1362) dönemine tarihlendirilen Orhangazi İmareti toprak kayması yüzünden yok olma tehlikesinde.
Orhan Gazi İmareti, 1966 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı bir bakım ve onarıma tabi tutulmuştu. Yıllar içinde küçük çaplarda da olsa onarım yapılan, korumaya alınan imarette, son olarak birkaç yıl önce çevresi kalaslarla çevrilerek güçlendirme çalışması yapılmıştı. Günümüze kadar duvar payesi ve üzerindeki dört sıra tuğla kemer örgüsü gelebilen Bilecik Şehir Mezarlığı içinde bulunan tarihi imarethane, yaşanan toprak kayması sonrası büyük tahrip oldu. Bazı duvarların çöktüğü bazılarının da çatladığı görünen imarethane yok olma tehlikesine karşı karşıya. Yerleşke içinde bulunan mezarlıklar da büyük tahrip görürken, bazı mezarlar toprak kayması sonucu yok oldu.

Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Tarihi Orhangazi İmareti yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

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