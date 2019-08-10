HABER

Tarihi Osmanlı kenti Safranbolu, nüfusunun 7 katı turisti ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:17 | Son Güncelleme

UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kurban Bayramı’nda nüfusunun 7 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan Safranbolu’da her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı.

UNESCO Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi Kurban Bayramı’nda nüfusunun 7 katı yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.
Osmanlı mimarisini yaşatan konak, han ve hamamları ile açık hava müzesi olan Safranbolu’da her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı. İlçe merkezinde 51 bin nüfusa sahip olan tarihi şehir Safranbolu bu bayramda nüfusunun 7 katı olan 350 bin turisti ağırlamayı bekliyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse en iyi korunan 20 kent arasında bulunan Safranbolu’nun kısa süreli bayramlarda turizm alanlarında en çok tercih edilen şehir olduğunu belirterek, “Bayram gibi kısa süreli tatillerde de tercih ediliyoruz. Çok da yoğunluk yaşıyoruz. Ramazan Bayramı’nda da yaşamıştık aynı yoğunluğu. Ramazan Bayramında aldığımız trafik güvenliği önlemlerini bu bayramda da tekrarlayacağız. Kalıcı çözümler için biraz zamana ihtiyacımız var. Depolama alanlarını oluşturduğumuzda çarşı bölgesinin bir bölümünü trafiğe kapatmayı düşünüyoruz ama bunun için henüz erken, altyapı çalışmalarımızı tamamlamamız gerekiyor. Bu bayramda da yapacağımız emniyetteki polis arkadaşlarımızla beraber trafiği yine düzenleyeceğiz. Otobüsleri tek yön alarak sadece meydanda indirmelerini sağlayıp Hıdırlık’ta depolanmasını sağlayacağız. Büyük ölçüde rahatlık sağlamıştı geçen bayram” dedi.
Temizlik ile ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Başkan Köse, “Özellikle çevre temizliğinden önemlisi mezarlık temizliği. Geçen bayram bir takım aksiliklerle yetiştiremediğimiz bir temizlikti o. Göreve yeni gelmiştik ve birçok yerden talep olduğu için mezarlık en son bir haftada yetiştirilir düşüncesiyle sona bırakılmıştı. Hem yağışların olması hem de personelin yetersizliği. O dönemki acemiliğimiz böyle bir sorunu doğurmuştu. Bu bayram tabi ki de hazırlıklıyız. Mezarlığa ziyarete gelenlere bir takım sürprizlerimiz de olacak. Onun dışında Arife Günü ücretsiz otobüs seferleri koyduk” dedi.
Başkan Köse, Kurban Bayramı dışında da çarşı bölgesinde yoğunluk yaşandığını kaydederek, ”Ramazan Bayramında günübirlikçi turistlerimizle birlikte 350 bin civarında olduğunu biliyoruz. Bu bayramda da en az o kadar ziyaretçi gelecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Sarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibiSarissa Antik Kenti'nin tanıtımı için 'Hititli Kız' klibi
Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştuEsnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.