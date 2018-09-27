'Tarihi' Oturum

Amerika’da Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday Brett Kavanaugh’yu cinsel saldırıyla suçlayan Christine Blasey Ford Senato Adalet Komisyonu’nda ifade verecek.

Ford’un suçlaması Amerika’da haflardır bir numaralı gündem maddesi.

Senato Adalet Komisyonu’nda önce Ford ardından da Kavanaugh ifade verecek.

Kavanaugh, Ford ve diğer 3 kadının daha cinsel saldırı,taciz iddialarını reddediyor.

Başkan Donald Trump da bugünü “ülke tarihi için önemli bir gün” olarak niteledi.

Yerel saatle 10:00’da başlayacak oturumun 5 saat sürebileceği belirtiliyor.

51 yaşındaki Ford, daha önce kamuoyu önüne hiç çıkmamıştı.

Oturumda Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler açıklamalar yaptıktan sonra Profesör Ford kendi açış konuşmasını okuyacak.

Daha sonra komisyondaki 21 senatörün kendi sorularını sorması için 5’er dakikaları olacak.

Komisyon üyesi 10 Demokrat sorularını kendileri soracak.

11 Cumhuriyetçi ise sorularını Phoenix savcısı Rachel Mitchell aracılığla soracak.

Ford’un oturumu terketmesinin ardından Kavanaugh odaya gelecek ve soruları yanıtlayacak. Ford, Kavanugh’la aynı odada olmak istemediğini söylemişti.

