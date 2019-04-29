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Tarihi oyuk ürkütüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:04 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 130 yıl önce kayalar oyularak yapılan ve hizmet vermeye devam eden tarihi oyuk altından geçenleri ürkütüyor.Sivas’ın Zara ilçesi ile Şerefiye beldesini birbirine bağlayan bağlantı yolu güzergahında bulunan tarihi oyuk dikkat çekiyor.

Tarihi oyuk ürkütüyor

Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 130 yıl önce kayalar oyularak yapılan ve hizmet vermeye devam eden tarihi oyuk altından geçenleri ürkütüyor.
Sivas’ın Zara ilçesi ile Şerefiye beldesini birbirine bağlayan bağlantı yolu güzergahında bulunan tarihi oyuk dikkat çekiyor. Yaklaşık 130 yıl önce dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yaptırılan oyuğun kazma ve kürekle oyularak açıldığı belirtiliyor. Dev kayaların oyularak açıldığı yol günümüzde ise yol genişletme çalışmalarının yapılması ile hizmet vermeye devam ediyor. Güzergahı ilk kez kullananlar ise oyuğun altından geçerken ürperdiklerini dile getiriyor.

Kazma ve Kürekle Yapıldı
Zara ilçesinde yaşayan Metin Gürsoy, geçitten ilk kez geçenlerin dev kayaları gördüğünde tedirginlik yaşadıklarını belirterek geçidin kazma ve kürekle açıldığını söyledi. Gürsoy, “ Burası bu bölgenin geçiş yollarından birisi. Eski Sivas Valisi Halil Rıfat Paşanın yaptırdığı söylenir. Kazma kürek ile yapılan bir geçittir. Yıllarca da trafik buradan işlemiştir. Şuşehri ilçesine, Zara ilçesine ve bizim ifademizle Karadeniz’e çıkış yoludur. Bizim için tarihi değeri vardır. Göbek taşı deriz ve çocukluğumuzdan itibaren biliriz. O günün şartlarında kamyon, otobüs buradan geçer ve ulaşım buradan işlermiş. Ulaşım bu şekilde de halen devam ediyor. İlk etapta imtina eder gibi oluyorsun ama baya mesafe var çok sıkıntı olmuyor. Çünkü uzun yıllar kullanılan bir yol. Ama mutlaka bir tedirginlik oluyor. Ama sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Araçlar normal kayanın altından geçiyor ama değmesi mümkün değil. Çünkü arada mesafe var. Yıllardır yıkılmadan bu şekilde duruyor “ dedi.
Güzergahı sıklıkla kullanan Adnan Özen, yol güzergahında bulunan oyukta kayaların ürkütücü bir görüntü oluşturduğunu söyledi. Özen, “ Zara’dan, Şerefiyeye giden bir yol. Ürkütücü bir görüntüsü var. Taşlar kayalar düşüyor her zaman. Orayı tarihi olduğu için patlatamıyorlar. Dev kayanın altından geçerken her zaman sıkıntılı. Daha eskinden daha sıkıntılıydı. Geçmişte yol darmış geçen arabalar hep sürterek geçiyormuş. Şimdi biraz daha genişletmişler ama daha da sıkıntılı her zaman taş düşüyor yola “ dedi.

Tarihi oyuk ürkütüyor

Tarihi oyuk ürkütüyor

Tarihi oyuk ürkütüyor

Tarihi oyuk ürkütüyor

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