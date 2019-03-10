HABER

Tarihi Palu Köprüsü ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği tarihi yapı, yıllara meydan okuyor - Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu: - "Geçen yıl, ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda ülkeden yaklaşık 5 bin kişi köprüyü ziyaret etti"

ELAZIĞ (AA) - ENVER HANCI - Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği tarihi Palu Köprüsü ziyaretçilerini bekliyor.

Bakanlığın "kültür portalı" üzerinden "Tarihin Tanıkları: Köprüler" başlığıyla duyurduğu Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında bulunan, Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri üzerindeki tarihi yapı, yıllara meydan okuyor.

İpek Yolu güzergahında bulunduğundan eskiden "İstanbul'u Bağdat'a bağlayan köprü" olarak bilinen yapı, turistlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Tarihi Palu Köprüsü'nün, Bakanlığın duyurusunun ardından daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapının, Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Tarihi kayıtlara göre, bu yapının, Murat Nehri üzerinde kurulan ilk köprü olduğunu anlatan Dağoğlu, "Köprü çeşitli dönemlerde onarılmış. Büyük onarımdan birini, 4. Murat, Bağdat seferine giderken yaptırmış. Ordu rahat geçsin diye önce köprüyü imar etmiş. Köprü, son olarak 2009-2010'da Karayolları Genel Müdürlüğünce onarıldı." bilgisini verdi.

Çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin tarihi köprüyü görmek için Palu'ya geldiğini belirten Dağoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl, ABD, Fransa, Hollanda ve Almanya'nın da aralarında yer aldığı çok sayıda ülkeden yaklaşık 5 bin kişi köprüyü ziyaret etti. Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsünden birisi olarak duyurulmadan önce bile köprüye bir sezonda 5 bin ziyaretçi geliyorsa, bu açıklamadan sonra sayı daha da artacaktır."

Dağoğlu, "Köprünün yanı sıra Artuklu, Selçuklu, Urartu ve Osmanlı dönemlerinden birçok eserimiz var. İleride burası, kültür ve turizm açısından daha önemli bir havza haline gelecektir." dedi.

- Tarihi Palu Köprüsü

Palu Kalesi'nin doğu yamacında ve Fırat Irmağı'nın kolu olan Murat suyu üzerinde kuzey-doğu güney-batı yönünde uzanan köprü, farklı genişlik ve yüksekliklerde sivri kemerli 10 kemer gözünden oluşuyor. Uzunluğu 300-350, tabliye genişliği 4 metre olan köprünün inşa kitabesi bulunmuyor.

PARTNEREbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldiEbru Gündeş hamile mi? İddialara yanıt geldi
Kuzular günde 2 kez anneleriyle buluşuyorKuzular günde 2 kez anneleriyle buluşuyor
Türkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlarTürkiye'nin dört bir yanından topladıkları 300 çeşit taşı sergiliyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Tarihin Tanıkları: Köprüler" Elazığ Kültür ve Turizm Bakanlığı Murat Nehri Palu Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu

En Çok Okunan Haberler

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Bir ülke karanlığa gömüldü! 'Saldırı düzenlendi, ajanslar var'

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Yakınları hastaneye akın etti! Ölümün böylesi!

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Şeyma'yı solladı! Rekor tazminat

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

Fenerbahçelileri çıldırtan penaltı pozisyonu!

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

Cinayet anı kamerada! Katilini cep telefonuyla kaydetti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

Çanakkale Boğazı'nda hayalet tekne alarmı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

5 yaşındaki küçük kız annesine anlatınca ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC eski Başbakanı İrsen Küçük hayatını kaybetti (İrsen Küçük kimdir?)

İrsen Küçük hayatını kaybetti

Süleyman Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

Drone'lar bu kez deniz denetimi için havalandı

İki aşiret arasındaki kan davası sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Küslük böyle sona erdi! Bakan Varank da oradaydı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Palandöken hafta sonunda dolup taştı

Korkunç! Trabzon'daki patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Korkunç! Patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.