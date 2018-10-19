Tarihi parkta skandal görüntü!

İstanbul Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda sergilenen eserler, 1950'li yılların sonuna doğru dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in talimatıyla yapımına başlanan yeni bulvar inşaatının kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı. 5'inci yüzyıl erken Bizans dönemi eserleri olduğu tespit edilen kalıntıların bir bölümü Latin istilası sırasında Venedik'e götürüldü. 1960'lı yılların başında yapılan detaylı çalışmalar sonucunda tarihi kalıntıların Aziz Polyeuktos Kilisesi'ne ait kalıntılar olduğu anlaşıldı. Bu eserlerin önemli bir bölümü İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülerek sergilendi. Bir kısmı da kazıların yapıldığı Saraçhane Parkı'nda bırakıldı.

ÜZERİNE YAZILAR YAZILDI

Aradan geçen yıllara meydan okuyan kalıntılar, parkın içinde oturacak bank olmamasından dolayı zaman içinde bank muamelesi görmeye başladı. Bazı kalıntılar ise üzerlerine sprey boyalarla yazılar yazıldı, tahrip edildi.

Arkeolog Murat Sav, "Park içinde bulunan sütunlar, sütun başlıkları ve kalıntılar Bizanzsın erken dönemlerine ait. O dönemlerde bu bölge çok canlı ve önemli bir yerdi. O kalıntılarda burada parkta değerlendirilmiş. Bu tür kalıntıların park içinde olması son derece pozitif bir durum. Çünkü insanların eski eserlerle olan irtibatı ve bunları tanıma isteği oldukça önemli. Ancak kalıntıların bu tür kullanımları tamamen toplumsal bilinçle ilgili bir durum. Bunu toplum olarak, bu kenti soluyan insanlar olarak biraz daha düşünerek ve ölçülü hareket ederek zaman içinde aşacağımızı düşünüyorum. Bu tür eserlerin ne olduğu konusunda bilgilendirici ve uyarıları içeren tabelalar olabilir. Böyle bir bilinçlendirme yapabilir" şeklinde konuştu.