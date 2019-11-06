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Tarihi Paşabahçe Vapuru için müjde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Beykoz sahilinde söküme gideceği günü bekleyen tarihi Paşabahçe Vapuru için müjdeli haber geldi.

Tarihi Paşabahçe Vapuru için müjde

Beykoz sahilinde söküme gideceği günü bekleyen tarihi Paşabahçe Vapuru için müjdeli haber geldi. Beykoz Belediye Meclisi, tarihi vapurun restore edilerek yeniden ulaşıma kazandırılması şartıyla Şehir Hatları’na devrini içeren kararı oy birliğiyle onayladı.
İstanbul Boğazı’nın en “hızlı” vapuru ve “hafızası” olan, atıl durumda kaldığı için Liman İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla sökümüne karar verilen 67 yaşındaki tarihi Paşabahçe Vapuru hurdaya gitmekten kurtuldu. İstanbulluların yaşatılması için kampanya başlattığı tarihi vapur için beklenen karar, Beykoz Belediyesinin Kasım ayı toplantısında alındı. Paşabahçe Vapuru’nun yolcu vapuru olarak kullanılması ve 2 yıl içinde yüzer hale getirilmesi şartıyla Şehir Hatları’na bedelsiz tahsisini içeren gündem maddesi oy birliğiyle meclisten geçti. Kararın ardından şehrin yarım asrı aşkın tarihine tanıklık eden yolcu vapuru onarım için tersanenin yolunu tutacak. Vapur, restorasyonun ardından geçmişte olduğu gibi yeniden Boğaz’la ve yolcularıyla buluşacak.
Tarihi vapurla ilgili açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "İstanbul’un hatırasına nakşolmuş, vatandaşlarımızdan yaşatılmasına yönelik yoğun talep gelen Paşabahçe Vapuru için harekete geçtik. Tarihimizi yaşatmak adına meclisimize teklifte bulunduk ve oy birliğiyle kararımızı aldık. Şehrimizin simgesi ve hafızasına sahip çıkan tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

İtalya’dan İstanbul Boğazı’na
1952 yılında İtalya’nın Toronto şehrinde savaş gemisi olarak yapılan tarihi vapur, 2. Dünya Savaşı sona erince Türkiye’den gelen talep üzerine İtalya’da bir gecede şehir hatları formuna çevrildi. Uzun yıllar Boğaz’ın iki yakasında yolculara hizmet verdi. 2010’da emekliye ayrılan Paşabahçe Vapuru müze yapılmak üzere Beykoz sahiline demirlendi. Yeterli kaynak ve sponsor bulunamadığı için restorasyon ve bakımı yapılamayan vapur bir dönem nikah salonu olarak hizmet verdi. Beykoz Belediyesi tarafından dalış turizmine kazandırılması için girişimde bulunulan gemiye deniz güvenliği gerekçesiyle ise ilgili kurumlardan onay çıkmadı.

Tarihi Paşabahçe Vapuru için müjde

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